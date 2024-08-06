مران الزمالك.. راحة لنجم الفريق وتدريبات تأهيلية للاعبين

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً خاصاً للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة إنبي التي أُقيمت أمس، وذلك خلال المران الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

مران الزمالك

تأتي هذه الاستعدادات تحضيراً لمواجهة فريق زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

بدأت هذه المجموعة من اللاعبين فقرة تدريبات تأهيلية على أرضية الملعب تحت إشراف جواو ميجيل، مخطط الأحمال، وذلك لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

بعد الانتهاء من هذه التدريبات، انتقل اللاعبون إلى تدريبات استشفائية داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك لعلاج الإرهاق واستعادة الحيوية. بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز، لم تستكمل هذه المجموعة باقي فقرات المران.

في سياق آخر، حصل يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

جاء هذا القرار بناءً على توجيهات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز. من المتوقع أن ينتظم يوسف أوباما في التدريبات الجماعية المقبلة بشكل طبيعي، وذلك استعداداً لمواجهة فريق زد.

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة ضد فريق زد، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تأتي هذه المباراة في وقت حرج للفريق، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بشكل كامل وضمان جاهزيتهم للمنافسات القادمة.

اخبار الزمالك

تضمنت خطة الجهاز الفني للفريق بقيادة جوزيه جوميز مجموعة من التدريبات المكثفة والمتنوعة، تهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية وتحسين الأداء الفني للاعبين.

يشمل البرنامج التدريبي أيضاً جلسات تكتيكية لشرح خطط اللعب وتوجيه اللاعبين إلى كيفية تنفيذها بشكل مثالي في المباريات القادمة.

يحرص جوميز على متابعة حالة اللاعبين بشكل دقيق، لضمان استعادة الجميع لكامل لياقتهم وتجنب أي إصابات محتملة قد تؤثر على مسيرة الفريق في البطولة.

تعتمد فلسفة الجهاز الفني على توزيع الجهد بين التدريبات البدنية والفنية، لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين الجانبين والحفاظ على جاهزية الفريق طوال الموسم.

كما يهدف البرنامج التأهيلي والاستشفائي إلى تقليل نسبة الإرهاق بين اللاعبين، خاصةً أولئك الذين شاركوا في المباريات بشكل مستمر.

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الجهاز الفني للحفاظ على مستوى أداء ثابت وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في المسابقة.

تدريبات الزمالك

بتوجيهات من جوزيه جوميز، يُعطى الاهتمام الكبير لكل لاعب على حدة، حيث يتم متابعة حالته البدنية والنفسية لضمان تقديمه لأفضل أداء في المباريات المقبلة.

من جانبه، أكد الجهاز الطبي على أهمية التدريبات الاستشفائية في تجنب الإصابات العضلية وتحسين معدلات الاستشفاء بعد المباريات.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار حرص نادي الزمالك على تقديم موسم مميز والمنافسة بقوة على كافة البطولات، مع السعي لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من مكانة الفريق في الدوري المصري الممتاز.

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