كل ما يخص مباراة الزمالك ضد زد في الدوري المصري اليوم

يخوض نادي الزمالك مباراة قوية ضد نظيره زد أف سي، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الخميس.

موعد مباراة الزمالك ضد زد في الدوري المصري

ستقام مباراة نادي الزمالك ضد نظيره زد أف سي، في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زد في الدوري المصري

ستنقل مباراة الزمالك ضد نظيره زد على قناة أون تايم سبورتس التردد الفضائي، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز والمباريات المحلية.

الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع أمام زد في الدوري المصري

ويستعرض الموجز تشكيل الزمالك المتوقع في مباراته ضد زد اليوم:

في حراسة المرمى : محمود الشناوي.

في خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

في خط الوسط : سيف جعفر - محمد أشرف روقا - ناصر ماهر.

في خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - سيد عبد الله نيمار.

ترتيب الزمالك وزد في جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي - 78 نقطة

2- بيراميدز - 73 نقطة

3- المصري البورسعيدي - 52 نقطة

4- الزمالك - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 50 نقطة

6- سموحة - 48 نقطة

7- زد إف سي - 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة

11- طلائع الجيش - 39 نقطة

12- البنك الأهلي - 34 نقطة

13- الجونة - 33 نقطة

14- الإسماعيلي - 32 نقطة

15- فاركو - 31 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 25 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

حكام مباراة الزمالك ضد زد في الدوري المصري

وأعلنت لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم، الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك ضد زد مساء اليوم..

حكم الساحة: أحمد جمال

حكم مساعد 1 : عماد العقاد

حكم مساعد 2: كريم السعيد

حكم رابع: محمد إبراهيم الدسوقي

حكم تقنية الفيديو: خالد جمال الغندور

حكم تقنية الفيديو مساعد: أحمد جمال الدين

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