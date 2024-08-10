أجواء حارة.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية غدا الأحد 11 أغسطس 2024

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 11 أغسطس 2024.. يحرص المواطنون على متابعة مستجدات درجات الحرارة اليومية باستمرار، خاصةً مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي نشهده حالياً في القاهرة والإسكندرية وبقية المحافظات.

ويقوم موقع" الموجز " بتقديم تحديثات يومية شاملة لـ حالة الطقس ، مع تسليط الضوء على أبرز الظواهر الجوية المصاحبة وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس غدا

ومن جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن توقعات الطقس غدا الأحد، 11 أغسطس 2024، حيث يتوقع خبراء الأرصاد طقساً شديد الحرارة ورطباً نهاراً في معظم المناطق، بينما يكون حاراً ورطباً على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة ليلاً.

ومن المتوقع أن تستمر نسب الرطوبة المرتفعة، مما يزيد من الشعور بالحرارة بما يتراوح بين 2 إلى 3 درجات. كما يُتوقع وجود شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

تشمل التوقعات أيضاً فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحياناً وقد تصل إلى حد السيول في مناطق حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادي الجديد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت الهيئة إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 30-50 كم/س، وارتفاع الأمواج إلى 1.5-2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد :

- القاهرة الكبرى : العظمى 36°، المحسوسة 38°، الصغرى 27°.

- السواحل الشمالية الغربية**: العظمى 33°، المحسوسة 36°، الصغرى 24°.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 35°، المحسوسة 38°، الصغرى 26°.

- جنوب سيناء: العظمى 40°، المحسوسة 42°، الصغرى 30°.

- شمال الصعيد : العظمى 39°، المحسوسة 41°، الصغرى 25°.

- جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر : العظمى 43°، المحسوسة 44°، الصغرى 30°.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين :

وجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح هامة للمواطنين لمواجهة الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في كافة المناطق. وشملت التوجيهات، خاصة لكبار السن ومرضى السكري والقلب وارتفاع الضغط، بضرورة شرب الكثير من المياه والعصائر الطبيعية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

كما أوصت بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والخفيفة ذات الألوان الفاتحة، وإغلاق النوافذ جيدًا خلال ساعات النهار لتقليل دخول أشعة الشمس والأتربة، والاستعانة بالمراوح والمبردات، مع إعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن.

كما نصحت وزارة الصحة والسكان كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال بتجنب الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة، والتوجه الفوري إلى أقرب مستشفى عند الشعور بأعراض الإجهاد الحراري.

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