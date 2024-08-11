أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 في الأسواق

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. يهتم كثير من المواطنين بمتابعة أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، وذلك لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الغذائية والأساسية.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق وخاصة سوق العبور وذلك ضمن سلسلة الخدمات التي يُقدمها للمتابعين.

واستقرت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 11 يوليو 2024، ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم

سجل سعر الطماطم ما بين 5 إلى 10.5 جنيه للكيلو.

وتراوحت البامية ما بين 15 إلى 20 جنيه للكيلو.

ووصل سعر البطاطس ما بين 12 إلى 17 جنيهاً.

وبلغ سعر البصل ما بين 4 إلى 9 جنيهات.

وسجلت الكوسة ما بين 8 إلى 12 جنيهًا.

وتراوح سعر الجزر ما بين 4.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.

ووصل سعر الفاصوليا ما بين 14 إلى 20 جنيه.

وسجل الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 11 جنيهًا.

وتراوح الفلفل ما بين 6 الى 12 جنيهًا.

وبلغ الخيار البلدي ما بين 13 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الليمون البلدي ما بين 20 إلى 25 جنيهًا.

وسجل القلقاس ما بين 20 إلى 24 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الملوخية ما بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر الثوم ما بين 40 إلى 60 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

برتقال صيفى 10 إلى 18 جنيهًا.

الجريب فروت ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

تفاح مصرى يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 35 جنيهًا.

جوافة يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

عنب بناتى أصفر 20 إلى 25 جنيهًا.

عنب بناتى أحمر 20 إلى 25 جنيهًا.

عنب كرمسون 22 إلى 30 جنيه.

عنب أسود 18 إلى 28 جنيهًا.

كيلو مانجو عويس من سعر 20 إلى سعر 45 جنيهًا العبوة كرتون.

كيلو مانجو هندى من سعر 15 إلى سعر 25 جنيهًا العبوة وكرتونة.

كيلو مانجو تيمور من سعر 20 إلى سعر 30 جنيه العبوة قفص وكرتونة.

كيلو مانجو زبدية من سعر 17 الى سعر 21 جنيهًا العبوة قفص وكرتونة.

كيلو مانجو بلدى من سعر 13 الى سعر 17 جنيهًا العبوة قفص وكرتونة.

كيلو مانجو فونس من سعر 20 الى سعر 30 جنيه العبوة كرتونة.

كيلو مانجو فص من سعر 40 الى سعر 70 جنيه العبوة كرتونة.

كيلو مانجو بيض العجل من سعر 12 إلى سعر 18 جنيهًا العبوة كرتونة.

كيلو مانجو سنارةمن سعر 12 إلى سعر18 جنيهًا العبوة: قفص.

كيلو مانجو فجر كلان من سعر 18 إلى سعر 22 جنيهًا العبوة كرتونة.

كيلو مانجو تومى من سعر 18 إلى سعر 22 جنيهًا العبوة كرتونة.

كيلو مانجو كيت من سعر 14 إلى سعر 20 جنيه العبوة كرتونة.

كيلو مانجو كنت من سعر 14 إلى سعر 20 جنيه العبوة كرتونة.

كيلو مانجو دبشه من سعر 12 الى سعر 18 جنيهًا العبوة: قفص.

كيلو مانجو صديقة من سعر 22 إلى سعر28 جنيهًا العبوة كرتونة.

كيلو مانجو جولك من سعر 18 إلى سعر22 جنيهًا العبوة كرتونة.

كيلو مانجو سكرى من سعر : 15 إلى سعر 21 جنيهًا العبوة قفص وكرتونة.

أسعار الخضروات والفواكه اليوم

وتحتوي الخضروات والفواكه على عناصر غذائية هامة ومفيدة، وهناك مجموعة من ألوان الخضروات والفواكه التي عليك البحث عنها عند الشراء، والتي لها دلالات تغذوية هامة.

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