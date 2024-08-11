بدلاء الأهلي ضد زد في الدوري

تنطلق بعد قليل مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق زد علي ملعب استاد القاهرة في المباراة التي تجمعهما في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري دوري NILE .

تشكيل الأهلي ضد زد

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي ضد زد ويضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: محمود كهربا.

بدلاء الأهلي ضد زد

تضم قائمة بدلاء الأهلي أمام زد كل من:‏ معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد ‏رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.

قائمة الأهلي ضد زد

ضمت قائمة الأهلي أمام زد العناصر التالية: مصطفى مخلوف - حازم جمال - عمر كامل - كريم نيدفيد - محمود كهربا - عمر كمال عبد الواحد - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - ياسر ابراهيم - كريم الدبيس معتز محمد - أحمد أشرف بكري - أحمد طعيمة - يوسف جمال - محمد رأفت - ريندوف - يوسف سيد عبد الحفيظ - محمد عبد الله - أحمد عابدين - مصطفى ابو الخير.

غيابات الأهلى ضد زد

يغيب عن صفوف الأهلي أمام زد قائمة كبيرة من الغيابات تضم محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وعلى معلول وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وحسين الشحات ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا.

استعدادات الأهلي لمواجهة زد

اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش استعدادا لمواجهة فريق زد غدًا الأحد في الدوري الممتاز وشهد المران ظهور 14 لاعبا ناشئا لتدعيم الفريق الأول بعد منح الراحة لمجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين.

عقد سامي قمصان مدرب الفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في إطار التحضيرات لمباراة زد وخلال المران تم التركيز على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يختتم قمصان المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

جدول ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 81 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه الزمالك بـ 55 نقطة والمصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة ومودرن سبورت الخامس برصيد 50 نقطة .

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