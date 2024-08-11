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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة زد في الدوري

حافلة الأهلي تصل
حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة

وصلت حافلة النادي الأهلي إلي استاد القاهرة استعدادا لمواجهة نظيره فريق زد في المباراة التي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم الأحد في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري  دوري NILE .

قائمة الأهلي ضد زد

ضمت قائمة الأهلي أمام زد العناصر التالية: مصطفى مخلوف - حازم جمال - عمر كامل - كريم نيدفيد - محمود كهربا - عمر كمال عبد الواحد - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - ياسر ابراهيم - كريم الدبيس معتز محمد - أحمد أشرف بكري - أحمد طعيمة - يوسف جمال - محمد رأفت - ريندوف - يوسف سيد عبد الحفيظ - محمد عبد الله - أحمد عابدين - مصطفى ابو الخير.

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غيابات الأهلى ضد زد

يغيب عن صفوف الأهلي أمام زد قائمة كبيرة من الغيابات تضم محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وعلى معلول وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وحسين الشحات ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا. 

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زد 

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش ،  استعدادا لمواجهة فريق زد غدًا الأحد في الدوري الممتاز وشهد المران ظهور 14 لاعبا ناشئا لتدعيم الفريق الأول بعد منح الراحة لمجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين.

عقد سامي قمصان مدرب الفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في إطار التحضيرات لمباراة زد وخلال المران تم التركيز على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يختتم قمصان المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد 

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد ويضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفي مخلوف

خط الدفاع: آدم ريندوف، ياسر إبراهيم ، عمر كمال ، كريم الدبيس

خط الوسط: نيدفيد، أفشة ، إبراهيم عبد الحكيم

خط الهجوم:كهربا، أحمد عبدالقادر ، محمد عبدالله .

 

جدول ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 81 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه الزمالك بـ 55 نقطة والمصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة ومودرن سبورت الخامس برصيد 50 نقطة .

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