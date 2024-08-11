مدرب الوداد المغربي يفجر مفاجأة حول بيرسي تاو.. هل يرحل؟

تقارير صحفية كشفت أن مهاجم الأهلي، بيرسي تاو، أصبح محط اهتمام فريق الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لموقع "Afrik-foot" الجنوب أفريقي، فإن موكوينا، المدير الفني للوداد المغربي، تحدث مع الصحفي ميكي جونيور، مؤكدًا رغبته الشديدة في التعاقد مع بيرسي تاو من الأهلي.

بيرسي تاو يقترب من الوداد المغربي

وأوضح الموقع أن موكوينا وصف تاو بأنه لاعب بارز، وأنه من الممكن أن ينضم إلى صفوف الوداد المغربي بدءًا من الموسم المقبل.

وأشار إلى أن هناك علاقة جيدة تربط موكوينا وبيرسي تاو، حيث قال: "يعرف تاو جيدًا مدى حبي له، وبالتأكيد أتطلع للتعاون معه مجددًا".

يُذكر أن الثنائي عملا سويًا في نادي ماميلودي صنداونز، حيث كان موكوينا مساعدًا للمدرب بيتسو موسيماني، بينما كان تاو يلعب ضمن صفوف الفريق.

شرط بيرسي تاو للرحيل عن الأهلي



أوضح الإعلامي محمد الليثى أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب الحصول على قيمة عقده في الموسم الجديد من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال الليثي في تصريحات إذاعية، أن الأهلي يرغب في رحيل تاو خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً من الجنوب أفريقي على أثر توتر العلاقة بينه وبين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بسبب غضبه من عدم مشاركته أساسيا طوال الفترة الماضية.



وذكر الليثي، أن تاو يرغب في الحصول على مليون و150 ألف دولار "أي 50 مليون جنية مصري" من أجل فسح عقده والرحيل عن الفريق، حتى يتعاقد الأهلي مع لاعب أجنبي بدلاً منه.

واختتم المصدر تصريحاته مشددا بأن مسئولو الأهلي يرى أن مبلغ مليون و150 ألف دولار كبير ولا يمكن دفعه للاعب حتى يرحل، وحال عدم وصول عرض مناسب يستفيد منه النادي سيبقى تاو مع الفريق في الموسم الجديد طالما رفض الرحيل المجاني أو تقليل هذا المبلغ لأكثر من النصف.

وعلم “الموجز” أن بيرسي تاو نجم النادي الأهلي، أزال اسم فريقه الحالي من سيرته الذاتية على جميع وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة باللاعب.

تجدر الإشارة إلى أن تاو يبتعد عن المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي منذ عودته من الإصابة بسبب تراجع مستواه وغيابه عن التركيز فى المباريات الأخيرة.

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