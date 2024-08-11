مدحت العدل يكشف عن مسرحية روميو وجولييت.. ويؤكد: أنا شاعر في المقام الأول

كشف السيناريست مدحت العدل خلال حضوره فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، عن مشاريع فنية جديدة يستعد لها حاليًا ، وتحدث العدل في لقائه مع برنامج "حد النجوم"، عن تفاصيل أعماله المستقبلية وسبب توجهه للأعمال الغنائية والشعرية التي يميزها.



يستعرض موقع الموجز أبرز تصريحات السيناريست مدحت العدل

اهتمام مدحت العدل بالشعر والأعمال الغنائية

كشف مدحت العدل عن حبه العميق للشعر، موضحًا أنه يعتبر نفسه شاعرًا في المقام الأول، ثم مؤلف دراما.

وأشار مدحت العدل إلى أن أول أعماله الفنية كان فيلم "آيس كريم في جليم" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في حينه، والذي ساعد في تعزيز اهتمامه بالأعمال الغنائية.

وقال مدحت العدل في حواره: "أنا في المقام الأول بهتم إني شاعر، وأول أعمالي كان فيلم آيس كريم في جليم لعمرو دياب وهو عمل غنائي بردو."

مدحت العدل

مسرحية "روميو وجولييت" ومشاريع غنائية جديدة

أعلن مدحت العدل عن تحضيراته لمسرحية جديدة بعنوان "روميو وجولييت"، والتي ستكون مسرحية غنائية مشابهة لمسرحية "كوكو شانيل" التي قدمتها النجمة شريهان مؤخرًا.

وأضاف مدحت العدل : "بحضر لمسرحية روميو وجولييت وهتكون مسرحية غنائية زي كوكو شانيل بطولة شريهان."

إشادة بالجمهور السعودي وعرض مسرحية "تشارلي شابلن"

وجه مدحت العدل شكره للجمهور السعودي، خاصة في مدينة جدة، على الدعم الكبير الذي تلقوه خلال عرض مسرحية "تشارلي شابلن".

وأكد العدل أن الاستقبال الحار من الجمهور السعودي كان دافعًا لهم لعرض المسرحية مجددًا.

كما أشار العدل إلى نجاح عرض المسرحية في مصر لمدة 60 يومًا دون وجود مقاعد شاغرة، قائلًا: "بحيي الجمهور السعودي، هو أول حد فتح نفسنا وقت عرض مسرحية تشارلي شابلن."

آخر أعمال مدحت العدل

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال مدحت العدل هو مسلسل "عتبات البهجة"، الذي عرض خلال رمضان الماضي.

المسلسل، الذي قام ببطولته النجم يحيى الفخراني وجومانا مراد وهنادي مهنا ومطرب المهرجانات عنبة،والفنان صلاح عبدالله وإخراج مجدي ابو عميرة ، وتناول العمل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا، ولاقى استحسانًا واسعًا من الجمهور.

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