فاعليات وحفلات.. معلومات لا تعرفها عن مهرجان العلمين 2024

مهرجان العلمين 2024 هو أكثر من مجرد حدث ترفيهي، بل هو منصة شاملة لتقديم خدمات مجتمعية متنوعة، ودعم التراث والحرف اليدوية، بالإضافة إلى نشر التوعية في مختلف المجالات.

انطلاق فعاليات مهرجان العلمين



انطلقت فعاليات مهرجان العلمين في 11 يوليو 2024، وتستمر حتى 30 أغسطس من نفس العام. يشهد المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، من بينها حفلات غنائية يحييها نخبة من أبرز نجوم الفن العربي، ويكشف الموجز ابرز الفاعليات في المهرجان

جدول حفلات مهرجان العلمين 2024



1. حفل ماجدة الرومي الذي أقيم يوم الجمعة 19 يوليو على مسرح يو آرينا بقيادة المايسترو نادر عباسي، بأسعار تذاكر تتراوح بين 150 ألف جنيه للفئة الأولى و2000 جنيه للفئة التاسعة.

ماجدة الرومي

2. حلقة شريف مدكور: قدم الإعلامي شريف مدكور حلقة من برنامجه "4 شارع شريف" يوم السبت 20 يوليو على المسرح الروماني، مع فرقة "طبلة الست" و"منيب باند". أسعار التذاكر تتراوح بين 300 و800 جنيه.

شريف مدكور

3. حفل تامر حسني: أحيا الفنان تامر حسني حفلاً ضخماً يوم 26 يوليو على مسرح آرينا، وتبدأ أسعار التذاكر من 600 جنيه وتصل إلى 80 ألف جنيه.

تامر حسني

4. نادر عباسي وصاحبة السعادة: وأقيم هذا الحدث يوم 25 يوليو على المسرح الروماني بأسعار تذاكر تتراوح بين 600 و1500 جنيه.

5. حفل هاني شاكر: وأقيم على مسرح أرينا العلمين يوم 1 أغسطس، ويقدم خلاله الفنان باقة من أشهر أغانيه.

هاني شاكر

6. حفل رامي جمال وعمر خيرت وأقيم يوم 2 أغسطس على مسرح آرينا ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان.

رامي جمال

7. حفل عمرو دياب و أقيمت يوم 9 أغسطس على مسرح آرينا.

عمرو دياب

8. حفل ديانا حداد والتي تقام يوم 10 أغسطس على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، بأسعار تذاكر تتراوح بين 300 و800 جنيه.

ديانا حداد

9. حفل حمزة نمرة ومسار إجباري: يقام يوم 16 أغسطس على مسرح آرينا.

10. حفل كايروكي: يقام يوم 23 أغسطس على مسرح أرينا العلمين.

11. حفل ويجز: يختتم الفنان ويجز حفلات مهرجان العلمين يوم 30 أغسطس على مسرح أرينا العلمين.

ويجز

الأنشطة المجتمعية في مهرجان العلمين 2024

شارع الخدمات الصحية

تم تخصيص شارع الخدمات الصحية لتقديم رعاية طبية شاملة لجميع زوار المهرجان، بما في ذلك عيادات متنقلة وبرامج توعية صحية ضمن مبادرة "100 مليون صحة" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تم تخصيص شارع الخدمات الصحية لتقديم رعاية طبية شاملة لجميع زوار المهرجان، بما في ذلك عيادات متنقلة وبرامج توعية صحية ضمن مبادرة "100 مليون صحة" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. مكافحة الإدمان

يشارك صندوق مكافحة الإدمان بفعالية في المهرجان من خلال تنظيم برامج توعية وفتح باب التطوع للشباب الجامعيين والخريجين للمساهمة في نشر الوعي بمخاطر الإدمان.

يشارك صندوق مكافحة الإدمان بفعالية في المهرجان من خلال تنظيم برامج توعية وفتح باب التطوع للشباب الجامعيين والخريجين للمساهمة في نشر الوعي بمخاطر الإدمان. إحياء التراث المصري

تم تنظيم نسخة مصغرة من معرض "تراثنا" في مهرجان العلمين، حيث تم عرض الحرف اليدوية والتراثية المصرية لدعم التراث وتعريف الأجيال الجديدة به.

دعم الحرف والمشروعات الصغيرة



استضاف المهرجان معرض تنمية الأسرة المصرية، الذي عرض منتجات الحرفيين والأسر المنتجة لدعم الاقتصاد المحلي وتمكين المرأة.

دعم ذوي الهمم



شهد المهرجان اهتماماً خاصاً بذوي الهمم، من خلال تخصيص فعاليات رياضية وشاطئ مجاني لهم، بالإضافة إلى تنظيم بطولات رياضية خاصة.

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