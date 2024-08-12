تعرف على مؤشرات الحد الأدنى للقبول في جامعة الإسكندرية الأهلية ومصروفاتها

تشهد جامعة الإسكندرية الأهلية اهتمامًا كبيرًا من الطلاب الذين يبحثون عن تفاصيل التنسيق للعام الدراسي 2024/2025. فيما تقدم "الموجز" أبرز المعلومات حول تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 وأسعار الدراسة بها:

تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الأهلية 2024:

يعتمد الطلاب في توقعات تنسيق القبول على نتائج العام الماضي. وكانت نسب القبول في كليات جامعة الإسكندرية الأهلية كالتالي:

تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 .. كلية الطب البشري : 80%



تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 .. كلية طب الأسنان: 78%



تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 .. كلية الصيدلة : 72%



تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 .. كلية الهندسة: 68%



تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 .. كلية الحاسبات والمعلومات: 62%



تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 .. كلية الإعلام: 55%



تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 .. كلية العلوم الاجتماعية: 53%



تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 .. كلية العلوم الإدارية: 53%



جامعة الإسكندرية الأهلية

مصروفات كليات جامعة الإسكندرية الأهلية 2024/2025:

تبلغ المصروفات السنوية لبعض البرامج الدراسية في جامعة الإسكندرية الأهلية ما يلي:

المصروفات السنوية لبرنامج التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد: 52,500 جنيه مصري.



المصروفات السنوية لبرنامج المحاسبة ونظم المعلومات: 52,500 جنيه مصري.



المصروفات السنوية لبرنامج نظم معلومات الأعمال: 52,500 جنيه مصري.



المصروفات السنوية لبرنامج الإعلام الرقمي: 52,500 جنيه مصري.



المصروفات السنوية ببرنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية: 52,500 جنيه مصري.



المصروفات السنوية لبرنامج الصوتيات واللسانيات: 52,500 جنيه مصري.



أسلوب التقديم:

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية أن التقديم للعام الدراسي 2024/2025 يتم إلكترونيًا فقط من خلال الموقع الرسمي للجامعة، وليس من خلال مقر الجامعة. يمكن للطلاب الراغبين في التقديم زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة والبدء في إجراءات التسجيل.

للتقديم، يمكنكم زيارة رابط التقديم

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