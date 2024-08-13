فتح تحقيق مع اتحاد تنس الطاولة بعد تصريحات عمر عصر

تسببت تصريحات عمر عصر لاعب منتخب مصر لـ تنس الطاولة الأخيرة، في إثارة الجدل حول اتحاد تنس الطاولة المصري برئاسة معتز عاشور، عقب الإخفاق في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 الأخيرة.

وخرجت بعثة منتخب مصر لـ تنس الطاولة خالية الوفاض في الفردي والجماعي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

عمر عصر يكشف كواليس الأزمات في اتحاد تنس الطاولة

وقال عمر عصر في تصريحاته:"أعيش في ألمانيا، الجهاز الفني والإداري ليس له أي علاقة بنا، إذا تعرض لاعب لإصابة أو مشكلة، فالاتحاد في معزل عن الأمر، وإذا فزت بميدالية في بطولة إفريقية أو عالمية، تجد الاتحاد يظهر لتقديم الشكر والتقاط الصور".

وأكمل "أطالب من يتواجد في الاتحاد بأن يتعامل باحترافية ويختار الجهاز الفني والإداري باحترافية وأن يكون لديه أهداف، أنا لا أعرف أهدافي أو خططي سواء طويلة أو قصيرة الأمد، هذا ألف باء العمل، رئيس الاتحاد يستعين بشقيقه كمدير فني، وعندما يحدث بيننا نقاش، وأريد رفع الأمر للجهاز الإداري، فالأمر يكون صعبا لأنني سأتحدث مع شقيقه".

بيان ناري من وزارة الشباب بعد تصريحات عمر عصر

ويرصد الموجز بيان وزارة الشباب والرياضة، للتحقيق في فساد اتحاد تنس الطاولة..

بالإشارة إلى ما أثاره عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، بشأن وجود تجاوزات تتعلق بأسلوب عمل الاتحاد، والتى تضمنت العديد من النقاط أهمها عدم الحصول على المستحقات المالية، وكذلك عدم الانضباط فى إقامة المعسكرات التدريبية ووجود شبهات تتعلق بتعيين الأقارب لتولي المسؤوليات الإدارية والفنية.

وأشار لاعب المنتخب الوطنى إلى عقد عدد من الجلسات مع وزير الشباب والرياضة وكذلك التزام الوزارة بصرف الدعم الخاص بجميع اللاعبين من الوزارة، وذلك بغرض الصرف على كافة الاستعدادات والمعسكرات والمتطلبات الخاصة باللاعبين.

عمر عصر

فإن الوزارة تؤكد أنه جاري حالياً القيام بأعمال الفحص والدراسة لكافة الاتحادات الرياضية، وفيما يتعلق بالاتحاد المصرى لتنس الطاولة فقد انتهت الدراسة وجاري الآن إعداد التقرير التفصيلي النهائى والذى يتضمن تقييما موضوعياً لجميع الإجراءات والضوابط بما يشمل أوجه الصرف للدعم المقدم من الوزارة وآلياته وتوقيتاته والمعسكرات التدريبية ومعايير اختيار الأجهزة الفنية والإدارية وكافة التفصيلات الخاصة بتقييم أداء الاتحاد.

وسيتم عرض تلك التقارير أول بأول على الرأى العام وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما يتطلبه الأمر بعد انتهاء دراسة جميع الاتحادات خلال الأيام المقبلة.

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