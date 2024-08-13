توقيت اذان العصر اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 في محافظات مصر

توقيت اذان العصر اليوم.. يهتم كثير من المسلمين بالبحث عن توقيت اذان العصر اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، وذلك عبر محرك البحث جوجل، حيث يحرص الكثير من المسلمين علي أداء صلاة العصر في وقتها.

وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى ولها مكانة خاصة، حيث ورد الحث بالمحافظة عليها في القرآن الكريم، فقال تعالى: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » الآية 238 من سورة البقرة، بما يدل على أن فضل صلاة العصر في وقتها عظيم.

توقيت اذان العصر

توقيت اذان العصر اليوم الثلاثاء 13 أغسطس

ويتم تحديد توقيت اذان العصر ومواقيت الصلاة عامة بناءً علي البقعة الجغرافية وخط العرض وارتفاع أو انخفاض الشمس، ويهتم المسلمون في كافة محافظات مصر بالبحث مواقيت موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 13-8-2024.

توقيت اذان العصر اليوم الثلاثاء في مصر

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر توقيت اذان العصر، وذلك ضمن خدمة مواقيت الصلاة التي ينشرها يوميًا، وتشمل صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حيث يحرص المسلمون علي أداء الصلوات على أوقاتها.

توقيت اذان العصر اليوم الثلاثاء فى محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:47 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 1:00 ظهرًا

صلاة العصر الساعة 4:36 عصرًا

صلاة المغرب الساعة 7:38 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:01 مساءً.

توقيت اذان العصر اليوم الثلاثاء فى محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 4:48 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 1:05 ظهرًا

صلاة العصر الساعة 4:43 عصرًا

صلاة المغرب الساعة 7:45 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:10 مساءً.

توقيت اذان العصر اليوم الثلاثاء فى محافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 4:55 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:53 ظهرًا

صلاة العصر الساعة 4:20 عصرًا

صلاة المغرب الساعة 7:23 مساءً

صلاة العشاء الساعة 8:41 مساءً.

توقيت اذان العصر اليوم الثلاثاء فى محافظة بورسعيد

صلاة الفجر الساعة 4:39 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:56 ظهرًا

صلاة العصر الساعة 4:34 عصرًا

صلاة المغرب الساعة 7:35 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:01 مساءً.

توقيت اذان العصر

توقيت اذان العصر اليوم الثلاثاء فى محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 4:50 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 1:01 ظهرًا

صلاة العصر الساعة 4:37 عصرًا

صلاة المغرب الساعة 7:38 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:01 مساءً.

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