موعد اذان الظهر اليوم الثلاثاء 13-8-2024 في مختلف محافظات مصر

موعد اذان الظهر اليوم الثلاثاء.. تصدر البحث عن موعد اذان الظهر اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، محرك البحث جوجل، حيث يحرص الكثير من المسلمين علي أداء صلاة الظهر في وقتها.

موعد اذان الظهر اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024

ويختلف موعد اذان الظهر من محافظة لـ أخري من محافظات الجمهورية، ويعود ذلك لسبب جغرافي، وهو اختلاف الغروب من مكان لمكان وكثرة عدد ساعات النهار في مكان عن الآخر.

موعد اذان الظهر

موعد اذان الظهر اليوم الثلاثاء

ويتم تحديد موعد اذان الظهر ومواقيت الصلاة عامة بناءً علي البقعة الجغرافية وخط العرض وارتفاع أو انخفاض الشمس، ويهتم المسلمون في كافة محافظات مصر بالبحث مواقيت موعد اذان الظهر اليوم الثلاثاء 13-8-2024.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر موعد اذان الظهر، وذلك ضمن خدمة مواقيت الصلاة التي ينشرها يوميًا، وتشمل صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حيث يحرص المسلمون علي أداء الصلوات على أوقاتها.

موعد اذان الظهر اليوم الثلاثاء فى محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:47 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 1:00 ظهرًا

صلاة العصر الساعة 4:36 عصرًا

صلاة المغرب الساعة 7:38 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:01 مساءً.

موعد اذان الظهر اليوم الثلاثاء فى محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 4:48 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 1:05 ظهرًا

صلاة العصر الساعة 4:43 عصرًا

صلاة المغرب الساعة 7:45 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:10 مساءً.

موعد اذان الظهر اليوم الثلاثاء فى محافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 4:55 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:53 ظهرًا

صلاة العصر الساعة 4:20 عصرًا

صلاة المغرب الساعة 7:23 مساءً

صلاة العشاء الساعة 8:41 مساءً.

موعد اذان الظهر اليوم الثلاثاء فى محافظة بورسعيد

صلاة الفجر الساعة 4:39 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:56 ظهرًا

صلاة العصر الساعة 4:34 عصرًا

صلاة المغرب الساعة 7:35 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:01 مساءً.

موعد اذان الظهر

موعد اذان الظهر اليوم الثلاثاء فى محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 4:50 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 1:01 ظهرًا

صلاة العصر الساعة 4:37 عصرًا

صلاة المغرب الساعة 7:38 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:01 مساءً.

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