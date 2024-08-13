هدى رمزي: الفن المصري فقد بريقه ولا يمثلنا بالخارج

في تصريحات جريئة أثارت جدلاً واسعاً، هاجمت الفنانة القديرة هدى رمزي الأعمال الفنية المصرية المعاصرة، معتبرة أنها لا تعكس صورة مشرفة عن الثقافة المصرية ، وأكدت رمزي أن الفن المصري فقد بريقه ولم يعد يمثل مصر بالشكل اللائق على الساحة الدولية هذه التصريحات القوية أطلقت شرارة نقاش حاد حول حالة الفن المصري الحالي، ودفعت الكثيرين إلى إعادة التفكير في معايير الجودة في الإنتاج الفني.

تصريحات الفنانة هدى رمزي

وتحدثت هدى رمزي عن الفن وقالت: الفن اختلف في السينما والتليفزيون وحتى في المسرح، والإذاعة وفي الطرب وفي كل شيء، حتى المهرجانات الفنية التي تقام خارج مصر، تهتم بالفن القديم لنجوم الزمن الجميل"، وضربت مثلًا بفرقة مغربية تغني للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، والراحل فريد الأطرش، ومحمد عبدالوهاب ومحمد فوزي.

هدي رمزي

وأضافت هدى رمزي: لما فكرت في وقت من الأوقات إني أرجع لقيت المجال اختلف تمامًا، مش المجال والوسط بتاعنا مش الفن اللي كنا فيه واللي موجود ده مش بيتنا، لأن أنا طالعة من عائلة فنية نسبة لوالدي، والوسط اللي حواليه من احترام ومحبة بين الفنانين وبعضهم والتنافس الشريف، وحاجات كتيرة اختلفت للأسف وأنا حزينة جدًا على الفن.

هدي رمزي

واختتمت: مبقاش عندنا عمل فني دلوقتي يمثلنا خارج مصر، وعرض أعمالي حاليا محاولة للحفاظ على تراثنا الفني.

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