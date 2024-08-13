سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء.. شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 تباينًا ملحوظًا في البنوك المصرية.

في البنك المركزي، سجل سعر الشراء 53.80 جنيه وسعر البيع 53.76 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

أما في البنوك الأخرى، فقد جاءت سعر اليورو مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 53.74 جنيه للشراء، و53.95 جنيه للبيع.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 53.74 جنيه للشراء، و53.93 جنيه للبيع.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 53.72 جنيه للشراء، و53.95 جنيه للبيع.



- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 53.74 جنيه للشراء، و53.94 جنيه للبيع.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 53.74 جنيه للشراء، و53.93 جنيه للبيع.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.81 جنيه للشراء، و54.01 جنيه للبيع.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 53.76 جنيه للشراء، و53.96 جنيه للبيع.

تستمر "الموجز" في تقديم تحديثات مستمرة حول أسعار العملات والخدمات المالية.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء.

أما سعر شراء العملات فهو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلي من سعر الشراء.

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