آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري استقرارًا في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي 49.25 جنيه وسعر البيع 49.35 جنيه.

وقد ارتفع البحث عن سعر الدولار خلال الساعات الماضية على محركات البحث، ويقدم موقع «الموجز» تحديثًا مستمرًا لأسعار الصرف وفقًا للبيانات الرسمية للبنوك.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 49.30 جنيه للشراء مقابل 49.35 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.19 جنيه للشراء، و49.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib عند 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية الأخرى :

كما شهدت أسعار العملات الأجنبية الأخرى استقرارًا نسبيًا، وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري على النحو التالي:-

سعر اليورو سجل نحو 53.80 جنيهًا للشراء و53.92 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني نحو سجل 62.84 جنيهًا للشراء و62.99 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي سجل نحو 13.12 جنيهًا للشراء و13.15 جنيهًا للبيع.



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