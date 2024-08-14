أحمد الدمرداش لـ الموجز: دخلت عالم الـ"تيك توك" لأني حسيت نفسي لوحدي

تغيب الفنان أحمد الدمرداش فترة كبيرة عن الظهور الإعلامي والفني بسبب قلة الأعمال المعروضة عليه ، لذلك لجأ الي دخول عالم الـ تيك توك.

وكشف الفنان أحمد الدمرداش لجريدة الموجز عن سبب غيابه ودخولة عالم الـ تيك توك قائلا: “دخلت عالم الـ تيك توك واللايفات الجماعية بعد ما يئست خالص وفقدت الأمل في العودة إلى الوسط الفني وبعد ما حسيت اني لوحدي ومنعزل عن الناس”.

وأشار الدمرداش، إلى أن دخولي لتطبيق تيك توك جاء بعد محاولات عديدة لرجوعي الي الساحه الفنية بأي عمل يناسبني ، ولكن أنا تيك توك هو عملي الوحيد وبقيت مبسوط أن في ناس فكراني وبتسأل عني وبتنتظر اللايف بتاعي.

احمد الدمرداش

واستكمل الدمرداش: مش عيب أن الناس تاخد تيك توك مصدر دخل ورزق ، ولكن المهم اننا نستغله في حاجه مفيدة وليها قيمه ، وأنا لو شايف أنه وحش أكيد مش هدخله والموضوع طلع حلو ولذيذ ومبسوط بجمهوري عليه ، واتمنى أعود لهم من جديد بعمل فني.

أبرز أعمال الفنان أحمد الدمرداش

ظهر الفنان أحمد الدمرداش أكثر وزادت شهرته من خلال ظهوره في مسلسل "حضرة المتهم أبي" والذي عرض عام 2006 ، ومن هنا كانت البداية الحقيقية والفعليه له وبدأت التوالي إليه الأدوار في أعمال أخري مثل مسلسل "الحاج متولي" بطولة الراحل نور الشريف.

أحمد الدمرداش ومحررة الموجز

حضرة المتهم أبي

شارك في مسلسل حضرة المتهم أبي باقة من ألمع النجوم أبرزهم الفنان نور الشريف ، معالي زايد ، سماح السعيد ، زينة ، ايمان العاصي ، سمير صبري ، وآخرون ، والعمل من إخراج رباب حسين ، وتأليف محمد جلال عبد القوي.



يحكي مسلسل حضرة المتهم أبي، شخصية الأستاذ عبد الحميد دراز، وهي الشخصية التي جسدها الفنان نور الشريف، مدرس اللغة العربية في مدرسة ثانوية والذي يحظى بحب الطلبة والطالبات بالمدرسة، وتتـطور الأحداث عندمـا يتعرض ابنه لاعـتداء من بعض الشبـاب المنحل في النـادي، ويتدخل أهل الشباب ﻹجبار عبدالحميد وابنه على التنازل عن المحضر، لتتصاعد الأحداث.

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