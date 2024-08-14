الدوري المصري: الأهلي يتعادل ضد إنبي 1-1 بعد 70 دقيقة

بعد مرور 70 دقيقة من مباراة الأهلي ضد إنبي مازال التعادل الإيجابي 1-1 سيد الموقف في المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل الأهلي ضد إنبي

ضم تشكيل فريق الأهلي لمواجهة نظيره إنبي كل من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع :خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

قائمة بدلاء الأهلي ضد إنبي

يوسف سيد عبد الحفيظ - إبراهيم عبد الحكيم - علي نادر شوقي - أحمد عابدين - حازم جمال - معتز محمد - يوسف جمال - محمد رأفت - أحمد أشرف بكري - إسلام عبد الله - رندروف.

قائمة الأهلي ضد إنبي

ضمت قائمة الأهلي ضد إنبي كلا من:

خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - مصطفى مخلوف - محمد عبد الله - يوسف سيد عبد الحفيظ - إبراهيم عبد الحكيم - علي نادر شوقي - أحمد عابدين - حازم جمال - مصطفى أبو الخير - معتز محمد - يوسف جمال - محمد رأفت - أحمد أشرف بكري - عمر كامل - إسلام عبد الله - أحمد بيومي - رندروف - كريم نيدفيد - أفشة - كهربا - عمر كمال.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي

تنطلق مباراة الأهلي ضد إنبي في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024 .

ترتيب الدوري المصري

يستعرض الموجز في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز زد علي المصري و طلائع الجيش علي الزمالك اليوم..

1- الأهلي - 84 نقطة

2- بيراميدز - 76 نقطة

3- الزمالك - 55 نقطة

4- المصري - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 51 نقطة

6- سموحة - 51 نقطة

7- زد أف سي - 50 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 43 نقطة

10- طلائع الجيش - 42 نقطة

11- الاتحاد - 41 نقطة

12- الجونة - 36 نقطة

13- البنك الأهلي- 35 نقطة

14- الإسماعيلي - 33 نقطة

15- فاركو - 32 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 26 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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