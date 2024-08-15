الآن سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 15-8-2024 اليوم في مصر.. تفاصيل

سعر الذهب والسبائك.. تصدر البحث عن سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 15 أغسطس 2024، في مصر، محرك البحث جوجل، وذلك مع إقبال المصريين علي الشراء.

سعر الذهب عيار 21 مباشر الآن

ويحرص الكثير من المصريين على متابعة سعر الذهب والسبائك، نظرًا لـ استثمار أموالهم في المعدن الأصفر والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها.

سعر الذهب

سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس

واستقر سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 15 أغسطس 2024، في بداية التعاملات، وذلك بعد أن حقق عيار 21 صعودًا بنحو 5 جنيهات.

ويُقدم “الموجز” يوميًا آخر تحديث لـ سعر الذهب والسبائك في السوق المصرية، وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية.

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 عند: 2970 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 نحو: 3465 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 نحو: 3960 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 27720 جنيهاً للبيع و27560 جنيهاً للشراء.

ويعد الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصرية، ويبلغ وزنه 8 جرامات من عيار 21 وتتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر بين 250 إلي 432 جنيهًا، ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والأكثر مبيعًا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

سعر الذهب

متي ينزل سعر الذهب

ويتسائل الكثير من المصريين عن موعد نزول سعر الذهب، خاصة أن أسواق الذهب المحلية والعالمية شهدت تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، في حين لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كملاذ آمن من التضخم.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سبيكة ذهب بوزن 1 جرام: 3977 جنيهاً.

سبيكة ذهب بوزن 2.5 جرام: 9942 جنيهاً.

سبيكة ذهب بوزن 5 جرامات: 19885 جنيهاً.

وتتراوح قيمة مصنعية جرام الذهب ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من قيمة الجرام، وقد تزيد قليلًا وفقًا للجهد المبذول في القطعة الذهبية بحسب تقديرات الشركة المنتجه لها.

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