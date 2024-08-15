بلاش منبهات.. أسباب الصداع وأعراضه.. كيفية التخلص منه

أسباب الصداع.. يواجه العديد من الأشخاص مشكلة الصداع بشكل مستمر، مما يجعله لم يستطيع القيام بالمهام اليومية، بسبب التعرض للصداع باستمرار، حيث يكون التعب الأكثر شيوعًا بين الناس على وجه الأرض..



يعاني الأشخاص من ألالام الرأس، يرجع نتيجة الإجهاد أو الضغوط العاطفية أو اضطراب طبي، وقد تختلف اشكال الصداع من شخص لآخر، هناك ما يصاب بالنصفي، أو القلق أو ارتفاع ضغط الدم، أو الاكتئاب، ويرصدها موقع الموجز.



أنواع الصداع وأعراضها وطرق علاجها:

الصداع التوتري:

هو النوع الأكثر شيوعًا من الصداع، وقد يحدوث بسبب فرط النشاط أو مشاكل في بنية الرأس التي تكون حساسة للألم، وهو يشمل الأوعية الدموية وأعصاب الرأس والرقبة والعضلات، ويأتي من التغيرات في النشاط الكيميائي في الدماغ.

الصداع النصفي:



هو النوع الأكثر شيوع من الصداع الأولي، حيث يسبب تأثير على حياة الشخص المصاب به، ويستمر من 4 إلى 72 ساعة، وتكون أعراضه، عند عدم وضوح الرؤية، الدوار، الغثيان، الاضطرابات الحسية، ضعف العضلات، صعوبة في الكلام، وخدران في الأطراف.

الصداع العنقودي:



يستمر هذا الصداع ما بين 15 دقيقة إلى 3 ساعات، ويحدث فجأة ثماني مرات في اليوم ويستمر لأسابيع وشهور.



أعراضه تشمل: صداع في طرف واحد من الرأس، ويوصف بأنه شديد وحاد أو حارق، والألم في عين واحدة أو حولها.

صداع النوم:



ويعد هذا النوع من الصداع الفريد من نوعه، ولديه عيوب، وهي عند استيقاظ الشخص المصاب من النوم خلال ساعات الليل، ويأتي على شكل نوبات وسببه غير معروف حتى الآن. أعراضه تشمل: ألم خفيف إلى متوسط على شكل نبض في جانبي الرأس، الغثيان، والحساسية للضوء.

.

الصداع الثانوي:



وهو عبارة عن ألم ينتج نتيجة تحفيز الأعصاب الحساسة للألم في الرأس. ويمكن أن يكون ناتجًا عن عوامل مثل الكحول، أورام الدماغ، جلطات الدم، نزيف الدماغ، تجميد الدماغ، التسمم بأول أكسيد الكربون، ارتجاج الدماغ، الجفاف، الزرق، صك الأسنان في الليل، الإنفلونزا، الإفراط في تناول المسكنات، نوبات الهلع، والسكتة الدماغية.

لا يفوتك الليمون أبرزها.. طرق آمنة للتخلص من بقع الصدأ في الملابس



الصداع المرتد:



ينتج هذا الصداع نتيجة الإفراط في تناول الدواء. ويمكن أن يتسبب في آلام الرقبة، الأرق، شعور احتقان الأنف، وانخفاض جودة النوم.



صداع الجيوب الأنفية:



وهو التورم الناتج عن عدوى بكتيرية أو حساسية في داخل الجيوب الأنفية. أعراضه تشمل: ألم خفيف حول العينين والخدين والجبهة، إفرازات صفراء أو خضراء سميكة، وحساسية من الصوت والضوء.

الصداع المرتبط بالكافيين:



وهو الناتج عن استهلاك الكافيين بكثرة أو التوقف المفاجئ عن استهلاكه. أعراضه تشمل: تعب، فقدان التركيز، تقلبات مزاجية، وغثيان.

طرق التخلص من ألام الصداع:



يمكن التخلص من مشاكل الصداع، يجب الحصول عل الراحة بشكل كامل، مع تناول الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، وأيضا يمكنك تناول مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، تناول منبهات مستقبلات السيروتونين، وتناول الأدوية المضادة للصرع.

اقرأ أيضا: هل يوجد علاقة بين الصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم.. دراسة تحذر

ما هي أسباب الصداع عند ارتفاع درجات الحرارة؟.. قلة تناول السوائل



