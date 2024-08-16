قرار وزاري هام بالبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة.. تفاصيل

تركيب العدادات الكودية المؤقتة.. في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قراراً وزارياً بالبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لقياس استهلاك الكهرباء التى يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

وفي هذا الصدد، وجه وزير الكهرباء كافة شركات التوزيع بضرورة تركيب العدادات الكودية المؤقتة، معقبًا: «لا استثناء لأي عقار ولا حقوق قانونية للمخالفين».

تركيب العدادات الكودية المؤقتة

وشدد بأن تركيب العدادات الكودية المؤقتة يعد أحد الوسائل للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء،وهناك خطوات اخرى سيتم الإعلان عنها لصون حقوق الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة وأن سرقات الكهرباء تتسبب فى أضرار بالغة للشبكة منها قطع التيار وعدم استقرار التغذية

التصدي لظاهرة سرقة الكهرباء

الموجز يكشف أن تركيب العدادات الكودية المؤقتة، يأتي في إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجارى والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.

البدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.

وبالتالي قرر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إصدار قرارا باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

ويأتي ذلك لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء و لا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين و لا يعتبر العداد الكودى سنداً للملكية و لا الحيازة و لا لتقنين الأوضاع ، و اوضح القرار أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات و المنشآت التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها و تبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات.

كما وجه شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار واعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع ، مشيرا الى ان الأسبوع الماضى شهد تركيب 33 الف عداد كودي على مستوى جميع الشركات.

منع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية

وشدد بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، موضحا ان شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط وان هناك لجان تعمل على ذلك الان ، مضيفا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس إستهلاك التيار الكهربائى والتى لا يترتب على تركيبها أية حقوق قانونية للمخالفين.

مشروع تركيب العدادات الذكية

وأوضح أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة.

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