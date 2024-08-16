من بحري لـ قبلي .. ننشر مواعيد قطارات السكة الحديد غدًا السبت.. تكتسب مواعيد القطارات السكة الحديد غدًا السبت 17-8-2024 أهمية كبيرة لدى ملايين المواطنين، لا سيما في ظل التحديثات الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة السكك الحديدية بشأن جداول الانطلاق.

ومع اعتماد آلاف الأفراد يوميًا على خدمات السكك الحديدية، تظل متابعة مواعيد القطارات السكة الحديد غدًا السبت أمرًا أساسيًا للحفاظ على تنظيم السفر وضمان الوصول في الوقت المحدد.

من بحري لـ قبلي .. ننشر مواعيد قطارات السكة الحديد غدًا السبت

في هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" لزواره معلومات دقيقة ومفصلة حول مواعيد قطارات السكة الحديد غدًا السبت، كجزء من التزامه المستمر بتلبية احتياجات المسافرين وتوفير معلومات موثوقة تسهم في تحسين تجربة السفر عبر السكك الحديدية.

مواعيد القطارات التالجو :

- القاهرة - الإسكندرية:

- القطار رقم 2025: 8 صباحًا - 10:30 صباحًا.

- القطار رقم 2023: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2022: 5:50 مساءً.

- القطار رقم 2024: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2027: 7 مساءً - 9:30 مساءً.

- القطار رقم 2026: 6:50 مساءً - 9:20 مساءً.



- القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 2030: 7 مساءً - 6:40 صباح اليوم التالي.

- القطار رقم 2031: 7 مساءً - 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي:

- القاهرة - الإسكندرية:

- القطار رقم 903: 6 صباحًا.

- القطار رقم 905: 9 صباحًا.

- القطار رقم 901: 8:10 صباحًا.

- القطار رقم 911: 10 صباحًا.

- القطار رقم 913: 12:30 ظهرًا.

- القطار رقم 917: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 919: 2:25 ظهرًا.

- القطار رقم 915: 3:35 عصرًا.

- القطار رقم 921: 6 مساءً.

- القطار رقم 925: 5:10 مساءً.

- القطار رقم 923: 6 مساءً.

- القطار رقم 931: 8:15 مساءً.

- القطار رقم 1203: 1:25 ظهرًا.

- القطار رقم 23: 4:30 ظهرًا.

- القطار رقم 3023: 5 مساءً.

- القطار رقم 3009: 7:10 مساءً.

- القطار رقم 3022: 7:15 مساءً.

- القطار رقم 934: 10:15 مساءً.

- الإسكندرية - القاهرة:

- القطار رقم 8: 5:10 صباحًا.

- القطار رقم 3024: 10 صباحًا.

- القطار رقم 902: 6 صباحًا.

- القطار رقم 906: 7 صباحًا.

- القطار رقم 900: 8:15 صباحًا.

- القطار رقم 912: 11:30 صباحًا.

- القطار رقم 914: 1 ظهرًا.

- القطار رقم 916: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 922: 3:30 عصرًا.

- القطار رقم 928: 3 مساءً.

- القطار رقم 930: 8:10 مساءً.

- القطار رقم 920: 10 مساءً.

- القطار رقم 18: 1:10 ظهرًا.

- القطار رقم 28: 8:20 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة - أسوان والعكس:

- القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 1902: 12:20 صباحًا.

- القطار رقم 978: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 980: 8 صباحًا.

- القطار رقم 2010: 10 صباحًا.

- القطار رقم 982: 12 ظهرًا.

- القطار رقم 986: 1 ظهرًا.

- القطار رقم 970: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 990: 4 عصرًا.

- القطار رقم 2006: 5:15 عصرًا.

- القطار رقم 2012: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 872: 5:45 عصرًا.

- القطار رقم 988: 7 مساءً.

- القطار رقم 2014: 9 مساءً.

- القطار رقم 976: 9:30 مساءً.

- القطار رقم 996: 10 مساءً.

- القطار رقم 890: 11:30 مساءً.

- القطار رقم 974: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 1006: 6 صباحًا.

- القطار رقم 80: 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 1004: 9:30 صباحًا.

- القطار رقم 160: 12:15 ظهرًا.

- القطار رقم 972: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 188: 6 مساءً.

- القطار رقم 1014: 6:50 صباحًا.

- القطار رقم 1012: 8:20 مساءً.

لا يفوتك احجز تذكرتك الآن : تحديث مواعيد القطارات غدا الأربعاء 14 أغسطس 2024

- أسوان - القاهرة:

- القطار رقم 3025: 4:10 صباحًا.

- القطار رقم 2011: 5:15 صباحًا.

- القطار رقم 981: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 983: 7:30 صباحًا.

- القطار رقم 2013: 2:30 ظهرًا.

- القطار رقم 2007: 3:15 عصرًا.

- القطار رقم 2015: 4 مساءً.

- القطار رقم 1903: 5 مساءً.

- القطار رقم 997: 8:45 مساءً.

- القطار رقم 989: 11 مساءً.

- القطار رقم 987: 4:50 صباحًا.

- القطار رقم 977: 7:25 مساءً.

- القطار رقم 971: 5:20 صباحًا.

- القطار رقم 991: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 891: 11 صباحًا.

- القطار رقم 871: 3:20 صباحًا.

- القطار رقم 979: 3 ظهرًا.

- القطار رقم 81: 4:30 صباحًا.

- القطار رقم 1013: 1:50 ظهرًا.

- القطار رقم 1015: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 187: 6:30 مساءً.

- القطار رقم 1011: 11:20 مساءً.

- القطار رقم 833: 12:10 مساءً.

- القطار رقم 975: 8 صباحًا.

- القطار رقم 1007: 7:35 مساءً.

- القطار رقم 973: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 165: 6 صباحًا.

- القطار رقم 1010: 12:05 مساءً.

الإسكندرية - أسوان والعكس:

- القطار رقم 88: 5 مساءً.

- القطار رقم 89: 11:15 صباحًا.

- القطار رقم 163: 4 صباحًا.

- القطار رقم 164: 12 ظهرًا.

- القطار رقم 934: 9:10 مساءً.

- القطار رقم 935: 10:30 مساءً.

- القطار رقم 185: 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 186: 9 صباحًا.

- القطار رقم 1008: 7:35 مساءً.

- القطار رقم 1109: 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 2008: 7 مساءً.

- القطار رقم 1009: الساعة 8:25 صباحًا.

- القطار رقم 157: الساعة 7:40 مساءً.

- القطار رقم 158: الساعة 7:15 صباحًا.

- القطار رقم 196: الساعة 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 3008: الساعة 5:45 صباحًا.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات بـ السكة الحديد :

يمكنك حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية المصرية عبر الهاتف المحمول من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر الرابط هنـــــــــــــــــا.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية :

- قطار 901 أكسبريس مكيف إسباني: الدرجة الأولى 80 جنيه، الدرجة الثانية 65 جنيهًا .

- قطار 905 VIP: الدرجة الأولى 145 جنيهًا ، الدرجة الثانية 115 جنيهًا .

- قطار 89 توربيني: الدرجة الأولى 105 جنيهًا ، الدرجة الثانية 75 جنيهًا .

- قطار 913 أكسبريس إسباني: الدرجة الأولى 80 جنيهًا ، الدرجة الثانية 65 جنيهًا .

- قطار 2023 تالجو: الدرجة الأولى 225 جنيهًا ، الدرجة الثانية 150 جنيهًا .

- قطار 919 أكسبريس مكيف إسباني: الدرجة الأولى 80 جنيهًا ، الدرجة الثانية 65 جنيهًا .

- قطار 917 VIP: الدرجة الأولى 145 جنيهًا ، الدرجة الثانية 115 جنيهًا .

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