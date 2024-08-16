الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الجمعة 16-8-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. بدأت الحالة المرورية اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024، بانسسيابية مرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة، نظرا لاجازة نهاية الأسبوع، وانتظمت حركة سير وانتقال المركبات في شوارع وميادين المحافظتين وعلى معظم الطرق والمحاور الرئيسية وسط تواجد أمني مكثف منذ الصباح الباكر.

ومن المنتظر أن تبدأ الكثافات والازدحامات المرورية عقب أداء صلاة الجمعة، حيث يخرج الناس للصلاة وبعدها لشراء احتياجاتهم وزيارة بعضهم البعض، وتزدحم بعض الميادين والمحاور التي يرصدها "الموجز" في هذا التقرير:

الحالة المرورية اليوم في الجيزة

تشهد الحركة المرورية اليوم بمحافظة الجيزة سهولة ويسر، في أعلى كوبري أكتوبر للقادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز، باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة.

وتشهد الجيزة كثافات مرورية في هذه الميادين والمحاورعلى مدار اليوم ننشرها من خلال موقع "الموجز" على النحو التالي :

- شارع مصدق

- شارع التحرير في الدقي

- ميدان المساحة

- ميدان الكيت كات

- ميدان الدقي

- شارع مستشفي الشرطة بالعجوزة

- شارع فيصل الرئيسي

- شارع الهرم الرئيسي

- منطقة ميدان الجيزة وكوبري الجامعة

- ميدان سفنكس بالمهندسين

- شارع جامعة الدول العربية

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

بدأت الحالة المرورية بمحافظة القاهرة صباح اليوم، باستقرار مروري وسهولة في حركة النقل، بالميادين والمحاور العامة، بدأت منذ السابعة صباحاً مع تواجد أمنى في معظم الميادين الرئيسية.

وشهد كورنيش النيل في الاتجاهين انتظام في حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل، وكوبري أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسهيل حركة السيارات.



وننفرد في "الموجز" بنشر أهم المحاور والميادين التي تشهد زحام مروري بالقاهرة اليوم:

- ميدان المؤسسة

- ميدان مسرة

- شارع شبرا وميدان الخلفاوي

- ميدان طلعت حرب في وسط البلد

- كوبري الساحل

- ميدان رمسيس

- ميدان الإسعاف وشارع 26 يوليو

- كوبري أكتوبر

- محور النصر

- شارع صلاح سالم

- محور المشير

- شارع عباس العقاد

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