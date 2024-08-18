هل يتحرك سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك؟

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. من المعروف لدى الجميع أن سعر العملة الخضراء يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية الهامة الأمر الذي يجعله عرضة للتقلبات اليومية.

كما أن المؤشرات الاقتصادية العالمية، مثل السياسات النقدية في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية، تؤثر بدورها على قيمة سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك مقبل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

وتزامنًا مع انتهاء العطلة الأسبوعية وعودة العمل في البنوك بداية من الساعة الثامنة صباحًا فإن الاستقرار ما زال يسيطر على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، منذ يوم الخميس الماضية بآخر تداولات طرأت عليه.

الموجز يرصد خلال السطور التالية آخر تحديث طرأ على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، مع بداية صباح الأحد الموافق 18-8-2024، ليبدأ يوم جديد من الحذر بسوف الصرف.

ويعد سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري موضوعًا حيويًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على تكلفة الواردات، أسعار السلع، والاستثمارات الأجنبية.

سعر الدولار في مصر 2024

وومن خلال هذا التقرير فإن العديد من المهتمين بمعرفة تطورات سعر الدولار في مصر 2024 يرون أنه يقترب من الـ 50 جنيهًا حيث سجل في البنك المركزي المصري ببداية يوم الأحد نحو 48.8351 جنيه للشراء و 48.9742 جنيه للبيع، علمًا بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر تؤثر على سعر الدولار اليوم في مصر 2024، وزيادة الاستثمارات تؤدي إلى تعزيز قيمة الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ومن أجل التعرف على تطورات سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، ننشر ما سجله سعر الدولار اليوم في بنك مصر، ببداية يوم الأحد الموافق 18-8-2024، مقابل الجنيه اليوم حيث بلغ نحو 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

كما ننقل أيضًا ما سجله سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه اليوم والذي بلغ نحو 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

كما نتناول أيضًا سعر الدولار اليوم تحديث يومي في باقي البنوك والمصارف الأخرى فقد جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزى

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزى، مقابل الجنيه المصري نحو 48.8351 جنيه للشراء و 48.9742 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.8500 جنيه للشراء، و 48.9500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، لنحو 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.86 جنيه للشراء، و 48.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.07300 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.1700 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.8500 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.9500 جنيه.

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