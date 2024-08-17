سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك 17-8-2024.. يُعد الدولار هو العمل الأجنبية الأكثر تداولًا في مصر، ويؤثر بشكل كبير على أسعار باقي العملات، كما تتأثر العملة الخضراء بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، مما يجعله عرضة للتقلبات اليومية.



الموجز يتناول معكم تفاصيل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، والعوامل المؤثرة عليه وكيفية الحصول على التحديثات اليومية، حيث يؤثر السعر بشكل كبير على تكلفة استيراد السلع والخدمات، وارتفاعه يزيد من تكلفة الاستيراد، مما ينعكس على أسعار المنتجات في الأسواق المحلية.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك



وقد سيطر الارتفاع التام على العملة الخضراء طوال أمس الجمعة الموافق 16-8-2024، في البنوك العاملة في مصر والمصارف الرسمية.



سعر الدولار اليوم في مصر 2024

ويظل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مؤشراً حساساً يعكس العديد من العوامل فقد بلغ سعره في البنك المركزى، سجل السعر مقابل الجنيه المصري بقيمة 49.0346 جنيه للشراء، و 49.1739 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.

ويعلم الكثير من المهتمين بـ سعر الدولار اليوم في مصر 2024 أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر تؤثر على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، وزيادة الاستثمارات تؤدي إلى تعزيز قيمة الجنيه المصري، بينما يؤدي سحب الاستثمارات إلى تراجع قيمته، كما أنه يعتمد على مستوى العرض والطلب في السوق، وزيادة الطلب على الدولار سواء من قبل المستوردين أو المستثمرين يؤدي إلى ارتفاع سعره.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وقبل معرفة سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، ننشر ما وصل إليه سعر الدولار اليوم في بنك مصر، بختام أمس الجمعة الموافق 16-8-2024، مقابل الجنيه قبل بداية من الساعة الـ8 صباحًا حيث سجل نحو 49.05 جنيه للشراء، و 49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

كما ننقل ما بلغه سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه مع بداية يوم السبت الموافق 17-8-2024، حيث سجل نحو 49.05 جنيه للشراء، و 49.15 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لما يتعلق بباقي البنوك والمصارف الرسمية فقد سجل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك السبت الموافق 17-8-2024 ما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزى

وصل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك بالبنك المركزى، بقيمة 49.0346 جنيه للشراء، و 49.1739 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك ببنك البركة لنحو 49.0500 جنيه للشراء، و 49.1500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك ببنك الإسكندرية لنحو 49.05 جنيه للشراء، و 49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك بـ بنك كريدى أجريكول، لنحو 49.05 جنيه للشراء، و 49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك بمصرف أبوظبى الإسلامى، لنحو 49.2500 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.3500 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك بنك قناة السويس، لنحو 49.05 جنيه للشراء، و 49.15 جنيه للبيع.

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