الوثائقية تكشف عن البرومو الدعائي الأول لفيلم "الألغام".. كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في خطوة مهمة، عن البرومو الدعائي الأول للفيلم الوثائقي المنتظر "الألغام" يأتي هذا الإعلان ليثير الفضول حول هذا العمل الذي يتناول قضية الألغام الأرضية، وهي قضية تؤرق المجتمع المصري منذ عقود.

البرومو الأول لفيلم الألغام

يقدم الفيلم "الألغام" رحلة مؤثرة في أعماق الأرض، حيث يكشف عن حجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الألغام الأرضية، وسيعرض قصصًا حقيقية لضحايا هذه الألغام، كما يسلط الضوء على الجهود المبذولة للتخلص من هذه الآفة، والتحديات التي تواجه هذه الجهود.

فيلم الألغام



ومن المتوقع أن يثير فيلم "الألغام" جدلاً واسعًا، ويفتح حوارًا مجتمعيًا حول هذه القضية الهامة ، كما أنه من المتوقع أن يساهم في رفع الوعي بخطورة الألغام الأرضية، ودعم الجهود المبذولة للتخلص منها.

وأوضحت الشركة المتحدة في أحد التصريحات لها "في هذا الفيلم، حاولنا أن نقدم صورة واقعية عن معاناة المصريين مع الألغام الأرضية، وأن نسلط الضوء على الجهود البطولية التي تبذل للتخلص منها."



يذكر أن فيلم الألغام تم تصويره في 3 عواصم لـ دول أجنبية وهي لندن وجنيف وبرلين ، بجانبهم القاهرة ، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم في مصر والأجانب خارج مصر ، ويعتمد الفيلم على الأسلوب الوثائقي.

ويسلط الفيلم الضوء على جهود الدولة المصرية في مكافحة الألغام طيلة السنوات السابقة، في ظل عدم وجود خرائط جغرافية دقيقة لمواقعها، موضحًا أبرز الخدمات القانونية والصحية التي قُدمت لأسر الضحايا والمصابين.



اقرأ أيضاً

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي والدة الداعية مصطفي حسني

لا تليق بتاريخه الكبير .. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ترد على ادعاءات محمد صبحي وتوضح الحقائق