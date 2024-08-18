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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

قفزة كبيرة في سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 18-8-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات.. شهد سعر الذهب في الإمارات، اليوم الأحد 18-8-2024، ارتفاعًا، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 288.35 درهم، بما يعادل 78.52 دولارًا.
ويزداد البحث على مدار اليوم على محركات البحث للتعرف على سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية.

سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 18 أغسطس

وخلال السطور التالية يرصد “الموجز” سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لآخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 نحو 288.35 درهم، بما يعادل 78.52دولارا.

سعر الذهب عيار 22 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات نحو 264.32 درهم، بما يعادل71.97 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات نحو 252.31 درهم، بما يعادل 68.70 دولار.

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سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 18 في الإمارات نحو 216.26 درهم، بما يعادل58.89 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 14 في الإمارات نحو 168.20 درهم، بما يعادل نحو 45.80 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 12 في الإمارات نحو 144.17 درهم، بما يعادل 39.26 دولار.

سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات

ويعتبر الذهب عيار 24 في الإمارات العربية المتحدة هو أنقى أنواع الذهب، ويُعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، مثل العملات أو السبائك وغيرها، أما الذهب عيار 22 فيتم استخدامه في صياغة السلاسل والأساور والخواتم الذهبية، في حين أن الذهب عيار 18 يستخدم في صياغة الخواتم المرصّعة بالألماس وغيرها من الأحجار الكريمة.

سوق الذهب في دبي

يُذكر أن سوق الذهب في دبي يعد من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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