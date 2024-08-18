نتيجة تنسيق الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2024| تفاصيل

نتيجة تنسيق الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2024.. ظهرت الآن نتائج الصف الثالث الإعدادي للدور الثاني لعام 2024 في عدد من المحافظات بشكل رسمي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وتم الإعلان عن النتائج أمام الطلاب، ما يمكنهم من البدء في إجراءات التقديم لتنسيق الثانوية العامة 2024 أو تنسيق الدبلومات الفنية، بناءً على المجموع الكلي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2024

فيما يلي نقدم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للدور الثاني 2024 في المحافظات، بالإضافة إلى خطوات الحصول عليها وأسماء المحافظات التي أعلنت عن نتائج ملاحق الصف الثالث الإعدادي حتى الآن.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2024

يمكن للطلاب معرفة نتائج الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي بسهولة من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط المخصص لذلك، ثم اختيار منصة الإعدادية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في بعض المحافظات

محافظة المنوفية: اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح بلغت 89.66% في المدارس الرسمية، الرياضية، اللغات، الخاصة، وطلاب المنازل. تقدم للامتحانات حوالي 14,415 طالبًا، نجح منهم 12,526 طالبًا. يمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال التوجه للمدرسة المسجلين بها.

محافظة بني سويف: اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتيجة الدور الثاني بنسبة نجاح بلغت 84.4%. يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال المدارس باستخدام رقم الجلوس والاسم.

محافظة البحر الأحمر: أعلنت محافظة البحر الأحمر نتائج الدور الثاني بنسبة نجاح بلغت 90%. النتائج متاحة الآن في المدارس أمام الطلاب.

محافظة الإسماعيلية: بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني حوالي 99.79%، حيث اعتمدها اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية. ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال مدارسهم.

من المتوقع أن يتم إعلان نتائج باقي المحافظات عبر صفحات مديريات التربية والتعليم فور انتهاء عمليات التصحيح واعتمادها من المحافظين.

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