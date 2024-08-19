متوفر.. ترددات قنوات الأفلام الجديدة على النايل سات 2024

يُعد قمر النايل سات من أكثر الأقمار الصناعية شهرةً وانتشارًا في العالم العربي، حيث يضم مجموعة واسعة من القنوات التي تلبي احتياجات مختلف المشاهدين، من قنوات إخبارية إلى قنوات رياضية، ترفيهية، ودينية، يوفر النايل سات تجربة مشاهدة مميزة. مع تغير الترددات بين الحين والآخر، يصبح من الضروري معرفة كيفية ضبط الترددات الجديدة لتستمتع بمشاهدة برامجك المفضلة دون انقطاع. فيما يلي دليل شامل لضبط الترددات الجديدة لمجموعة من القنوات على النايل سات لعام 2024، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز ترددات القنوات التابعة .

تردد قنوات الأخبار

قناة بي بي سي العربية: التردد: 12207، الاستقطاب: رأسي (V)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة سكاي نيوز الإخبارية: التردد: 11977، الاستقطاب: رأسي (V)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة الإخبارية السعودية التردد: 12149، الاستقطاب: عمودي (V)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قنوات الأطفال

قناة سبيس تون التردد: 11785، الاستقطاب: رأسي (V)، معدل الترميز: 27500

قناة ميكي التردد: 11528، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500

قناة طيور الجنة التردد: 11310، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500

تردد قنوات الأفلام الأجنبية

قناة Hollywood Horror، التردد: 12562، الاستقطاب: رأسي (V)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: آلي

قناة Spider Action التردد: 12604، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة Top Movies



التردد: 11873، الاستقطاب: رأسي (V)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القنوات الرياضية

قناة ON Time Sports، التردد: 10853، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة السعودية الرياضية التردد: 12149، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة أبو ظبي الرياضية التردد: 12226، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قنوات MBC

قناة MBC Max، التردد: 11938، الاستقطاب: عمودي (V)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة MBC 2 التردد: 11938، الاستقطاب: عمودي (V)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة MBC بوليود التردد: 1155، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قنوات CBC

قناة CBC إكسترا، التردد: 11380 الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

قناة CBC سفرة التردد: 11390، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

قناة CBC دراما 2 التردد: 11488، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة النهار للأفلام الأجنبية 2024

تُبث قناة النهار للأفلام الأجنبية عبر القمر الصناعي نايل سات بتردد جديد لعام 2024، لتوفير تجربة مشاهدة مميزة بجودة عالية، فيما يلي تفاصيل تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات.

اختار التردد 11555، ثم معدل الترميز 27500، وبعدها قم باختيار معامل تصحيح الخطأ 5/6، ثم الاستقطاب عمودي، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد باتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على القائمة الرئيسية في جهاز الريموت كونترول، واختر البحث اليدوي عن القنوات، حدد القمر الصناعي وأدخل التردد والبيانات الخاصة به، ابدأ البحث عن القناة وحفظها، ابحث عن القناة بين القنوات المحفوظة على جهاز الاستقبال.

شبكة قنوات النهار

تتبع قناة النهار للأفلام الأجنبية شبكة تليفزيون النهار، وهي واحدة من أهم الشبكات الترفيهية في مصر والعالم العربي. تأسست الشبكة في 30 يونيو 2011، وتقدم مجموعة متنوعة من القنوات التي تلبي اهتمامات جمهور واسع، القنوات تشمل محتوى متنوعًا بين البرامج السياسية، الفنية، الثقافية، الدينية، بالإضافة إلى المسابقات العربية المنوعة.

قنوات تابعة لشبكة النهار

إلى جانب قناة النهار للأفلام الأجنبية، تقدم شبكة النهار العديد من القنوات الأخرى، منها:النهار: وتردد 11555، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة النهار اليوم: والتردد الخاص بها 11476، استقطاب عمودي، معدل الترميز 25700.

النهار سبورت: والتردد الخاص بها 11680 استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

النهار نيوز: والتردد الخاص بها 11227، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

النهار دراما: والتردد الخاص بها 11785، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

ومن ضمن قنوات الأفلام الجديدة قناة الخلاصة سينما، ويمكن ظبطها على جهاز الاستقبال لديك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك عن طريق الضغط على زر "Menu" على الريموت كنترول، وبعدها اختر "البحث عن القنوات" أو "تركيب" من القائمة، ثم حدد إضافة تردد جديد أو ما يشابهها بناءً على جهاز الاستقبال لديك، ثم أدخل المعلومات الآتية :

التردد: 10815، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500، القمر الصناعي:نايل سات، ثم اضغط على "بحث" أو "Scan" للبحث عن القنوات المتاحة على هذا التردد، وبعد الانتهاء من البحث، احفظ القنوات التي تم العثور عليها وستظهر قناة الخلاصة سينما ضمن القائمة.

هذه القنوات تقدم محتوى مختلف يناسب كافة الأذواق، مما يجعل شبكة النهار واحدة من أبرز الشبكات التلفزيونية التي تواكب تطلعات المشاهدين في مصر والعالم العربي.

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