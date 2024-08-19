أصول بنك فيصل ترتفع 29.4% لتسجل 221.5 مليار جنيه بنهاية يوليو

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري عن تحقيق نمو ملحوظ في حجم أعماله، حيث ارتفع إلى 225.1 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024، مقارنة بـ174.45 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نمواً بنسبة 29%ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

أرصدة التوظيف والاستثمار في بنك فيصل الإسلامي

وأظهرت نتائج بنك فيصل الإسلامي أن إجمالي الأصول بلغ 221.5 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ171.26 مليار جنيه في يوليو 2023، بزيادة قدرها 29.4%. كما سجلت أرصدة التوظيف والاستثمار نمواً بنسبة 30.7%، حيث ارتفعت إلى 205.2 مليار جنيه مقارنة بـ157 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

فيما يتعلق بالحسابات الجارية والأوعية الادخارية، فقد شهدت زيادة بنسبة 26.8%، لتصل إلى 168.8 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024، مقارنة بـ133.1 مليار جنيه في يوليو 2023. كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 38% لتسجل 34.058 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024 مقارنة بـ24.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

وفي مجال البطاقات المصرفية، ارتفع عدد بطاقات الدفع "ميزة" و"فيزا" إلى 395 ألف بطاقة بنهاية يوليو 2024، بزيادة 32 ألف بطاقة مقارنة بـ363 ألف بطاقة في يوليو 2023، مما يمثل نمواً بنسبة 8.8%. كما زاد عدد حسابات العملاء إلى 2.018 مليون حساب بنهاية يوليو 2024، مقارنة بـ1.985 مليون حساب في يوليو 2023، بنمو نسبته 1.7%.

بنك فيصل الإسلامي المصري

بنك فيصل الإسلامي المصري، الذي يُعد أول بنك إسلامي مصري، بدأ عملياته في 5 يوليو 1979، ولكن جذوره تعود إلى أكثر من خمسة أعوام قبل ذلك، حينما اتفق المؤسسون على إنشاء مصرف يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. قاد هذه المبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل آل سعود، رئيس مجلس الإدارة، ولاقت الفكرة دعماً واسعاً من المسؤولين والشعب المصري.

تأسس البنك بموجب القانون رقم 48 لسنة 1977، الذي أقره مجلس الشعب المصري، وتم تعديله لاحقاً بالقانونين رقم 142 لسنة 1981 و97 لسنة 1996. وحقق البنك نجاحاً كبيراً منذ تأسيسه، حيث تجاوزت قيمة الاكتتاب في أسهمه خمسة أضعاف ما كان مطروحاً. وقد تم تعديل رأس المال عدة مرات ليصل الآن إلى مليار دولار كرأس مال مرخص، و506.2 مليون دولار كرأس مال مصدر ومدفوع بالكامل. في نهاية عام 2020، بلغ إجمالي حجم أصول البنك حوالي 107.8 مليار جنيه، حيث يدير البنك حوالي 1.7 مليون حساب لصالح عملائه.

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