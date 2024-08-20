لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024

يتزايد الاهتمام بمعرفة الأماكن الشاغرة لطلاب علمي في تنسيق المرحلة الثانية 2024 حيث فتحت المرحلة أبواب التقديم للطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق رغباتهم في المرحلة الأولى، وتحديد الحد الأدنى للقبول، توفر المرحلة الثانية فرصة جديدة للطلاب لاستكمال دراستهم في كليات تتوفر بها أماكن شاغرة.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024 حيث تشمل الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية مجموعة متنوعة من الكليات في مختلف التخصصات، و يمكن للطلاب اختيار الكليات التي تتناسب مع اهتماماتهم ودرجاتهم.

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024

تتوفر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024 مثل كليات الطب والصيدلة والإعلام وغيرها من الكليات الأخرى، حيث تعتبر هذه المرحلة فرصة هامة للطلاب لتوسيع خياراتهم وتحديد المستقبل الأكاديمي بما يتماشى مع طموحاتهم الأكاديمية والمهنية والأماكن الشاغرة كالتالي:

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024 كلية الإعلام، جامعة القاهرة

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024 كلية ألسن، جامعة الفيوم

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024 كلية اقتصاد وعلوم سياسية، جامعة القاهرة

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024 كلية آثار، جامعة دمياط

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024 كلية الحقوق، جامعة القاهرة

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024 كلية الآداب، جامعة القاهرة

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024 كلية التربية، جامعة القاهرة

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024 كلية فنون جميلة، جامعة القاهرة

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024 كلية التجارة، جامعة القاهرة

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024 كلية تربية وطفولة، جامعة القاهرة

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024 كلية دار العلوم، جامعة القاهرة

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي المرحلة الثانية 2024

تنسيق الجامعات 2024

كلية الطب بجامعة القاهرة: الحد الأدنى للقبول 387 درجة.

كلية الطب بجامعة الإسكندرية: الحد الأدنى للقبول 388 درجة.

كلية الطب بجامعة أسيوط: الحد الأدنى للقبول 384 درجة.

كلية الصيدلة بجامعة القاهرة: الحد الأدنى للقبول 377 درجة.

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