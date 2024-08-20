الفن والمال.. فلسفة أحمد صيام حول الثروة ودوره في الفن وعلاقته بزوجته

كشف الفنان أحمد صيام، عن محطات هامة في مشواره الفني وحياته الشخصية، وتحدث خلاله بأسلوب عفوي وصريح عن رحلته في عالم التمثيل، موضحًا أنه دخل هذا المجال بالصدفة بعد أن اكتشفه المخرج جلال الشرقاوي خلال آخر عام له في الجامعة، هذا اللقاء غير المتوقع كان نقطة تحول في حياته، حيث طلب منه الشرقاوي التقديم في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن هنا بدأت رحلته في الفن، مُضيفًا:"كنت رايح مع أحد الزملاء، فقاله أحمد مقدمش الورق، قالي هات الورق ومكانش معايا ورق خالص أقدم بيه، وعملتله إقرار إني قدمتله الورق ودخلت امتحن والحمد لله نجحت، ووقتها شافني نور الشريف وعملت معاه مسرحية وبعدها كملت في المعهد لحد ما وصلت للي أنا فيه".

أحمد صيام

كواليس فيلم يا أنا يا خالتي

كما شارك أحمد صيام، خلال مداخلته مع الإعلامية نهال طايل، تجربته في فيلم "يا أنا يا خالتي" مع الفنانة عبلة كامل، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاته ،معبرًا عن عدم رضاه عن دوره الصغير في الفيلم، مما جعله يقرر عدم مشاهدة الفيلم لاحقًا، رغم تقديره لعبلة كامل كممثلة موهوبة، إلا أنه شعر بالحزن لعدم تأثير دوره في العمل، مُعلقًا:"كنت رافض أعمل المشاهد ولحد دلوقتي رافض أشوفه مش علشان حجم الدور لكن لقيت الدور مش مؤثر، أنا عملت دور بسيط في فيلم جائنا البيان التالي، والمشهد ده صفحة منوره في السي في بتاعي لأن الدور ليه قيمة ومعنى، لكن اللي في خالتي فرنسا راجل دجال واتعمل بشكل مش كويس وأنا مكنتش كويس في الدور".

أحمد صيام يكشف عن رأيه في الصراع بين غادة عبد الرازق ونادية الجندي

وفيما يتعلق بالصراع بين الفنانتين غادة عبدالرازق ونادية الجندي حول مسلسل وفيلم "الباطنية"، أشار صيام إلى أن كلتا العملين حققا نجاحًا كبيرًا، لكنه احترم وجهة نظر نادية الجندي التي رأت أن المسلسل لم يحقق نفس نجاح الفيلم، مُضيفًا:"العمل نجح سواء في الدراما أو السينما، بس المسلسل بيكون فيه وقت كفاية أنه يناقش القضية والتفاصيل اللي موجودة في الحياة عن السينما، ورأي نادية الجندي لما قالت أن المسلسل تشويه للفيلم ومحقق نفس نجاح فيلمها، هي حرة في رأيها ويحترم عليه والمؤلف هو نفس الشخص في العملين وميقدرش يقول مين فيهم نجح اكتر من التاني".

سبب رفض أحمد صيام دور الشاذ

ولم يكن مسار أحمد صيام خاليًا من القرارات الصعبة، حيث تحدث عن رفضه تقديم دور شاذ جنسيًا في أحد الأعمال الفنية، معتبرًا أن هذا النوع من الأدوار لا يناسبه من حيث الصوت والشكل والسن، كما سلط الضوء على دوره كأب وداعم لابنته بسنت صيام في مشوارها الفني، مع تأكيده على احترامه لاختياراتها.

وفي حديثه عن زوجته الفنانة رانيا فتح الله، أكد صيام أن دعمها الكبير كان أحد أهم عوامل استمراره ونجاحه في المجال الفني، وأعرب عن امتنانه لحبها وتفانيها، مشيرًا إلى أن قصة حبهما كانت صادقة وقصيرة ولكنها مليئة بالمشاعر الحقيقية،مُعلقًا : "أول واحده حبيتها في حياتي هي رانيا وعمري ما قولت لست أنا بحبك أو عاوز اتجوزك غير مراتي".



وأخيرًا، تناول صيام علاقته بالنجمة الراحلة فاتن حمامة، حيث تحدث عن خلاف نشأ بينهما خلال عملهما معًا، موضحًا أنه لم يغضب منها كشخص، بل من موقف محدد حدث بينهما أثناء تصوير أحد المسلسلات، رغم ذلك أبدى احترامه الكبير لفاتن حمامة وإسهاماتها في الفن.

أحمد صيام يكشف عن كواليس علاقته بعمه

كما تحدث أحمد صيام، إلى أن عمه سعد صيام أهم منتج تلفزيوني في الوطن العربي، ولم يطلب منه العمل في أي مسلسل أو فيلم، ولم يكتشف عمه كفنان سوى عندما عمل في شركة الإنتاج الخاص به.

أحمد صيام

وأشار أحمد صيام، إلى أنه يرفض التدخل في إختيارات ابنته بسنت صيام في أعمالها، لكنه قام بتربيتها على أكمل وجه وينصحها في أشياء معينة لها علاقة بالتربية، وأنه لم يحقق ثروة من وراء عمله بالفن لأنه لم ينشغل بذلك الأمر، ولكن ما يهمه هو شكل الدور، مُضيفًا:"الفلوس اتعملت علشان نعيش بيها مش علشان نعيش ليها، ميبقاش معايا فلوس في البنك ومش عارف أستمتع بيها".

كما تحدث أحمد صيام عن عدة مواضيع خلال مقابلته، منها المنافسة بين الفنانتين ريهام حجاج وياسمين صبري، والتي أكد أنها منافسة محترمة وليست صراعًا كما يعتقد البعض، وأوضح أنه عمل مع كل منهما، وأشاد بكلاهما على حد سواء، حيث وصف ريهام حجاج قائلًا:"بتشتغل على نفسها وبتكافح وتعافر وبتبقى عاوزه تعيد المشهد ده وتطلب من المخرج أنه يقولها ويوجها في كل حاجه"، بينما أثنى على ياسمين صبري ووصفها بأنها:"شاطرة وكواليسها هايلة فوق الوصف وهي مشروع نجمة كبيرة".

كما كشف أحمد صيام عن خلافه مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، موضحًا أنه لم يغضب منها كشخص، بل من موقف حدث بينهما أثناء تصوير أحد المسلسلات، والقصة تعود إلى أنها قالت له:" هينفع نشتغل مع بعض في المسلسل ده ومشيت منه، ويوم ما نجح المسلسل روحت لها واخدت معايا بوكيه ورد، لكن ما ينفعش تخليني أمشي وتاني يوم تجيبي حد مكاني هو ده السلوك اللي ضايقني".

وأكد أنه من حق فاتن حمامة أن يكون لها رأي في طاقم العمل، لكنه يرى أن هذا يجب أن يكون بينها وبين المخرج وليس أمام الفنان، قائلاً:"ما يصح من قبل بطلة العمل أن يأتي الفنان اللوكيشن ثم بعدها ترفضه وتجعله يغادر المكان".

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