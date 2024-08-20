كل ما تريد معرفته عن جامعة حلوان الأهلية 2024.. «موقع التسجيل والمصروفات»

تستعد جامعة حلوان، إحدى أبرز الجامعات المصرية، لاستقبال الطلاب الجدد في العام الجامعي 2024-2025، مع توقعات بارتفاع الحدود الدنيا للقبول في مختلف الكليات، تأتي هذه التوقعات وسط التطورات التي تشهدها الجامعة على كافة الأصعدة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية وتوسيع البرامج الأكاديمية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

جامعة حلوان الأهلية 2024

بعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، لنتائج الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل، ارتفعت عمليات البحث عن تنسيق جامعة حلوان الأهلية لعام 2024، خاصة في ظل ارتفاع نسب النجاح في الثانوية العامة لشعب "علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي".

وفي هذا السياق، أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن شروط القبول بها للعام الجامعي 2024-2025، حيث سيتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك الثانوية الأزهرية، وشهادة مدارس النيل، وشهادة مدارس المتفوقين (Stem). سيتم قبول الطلاب الحاصلين على شهاداتهم هذا العام 2024 والعام الماضي 2023.

طرق التسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني 2024-2025:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

ملء كافة الرغبات الـ75 المتاحة، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.



أسعار التقديم بجامعة حلوان الأهلية:

طب الأسنان: 120 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 100 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية العلوم: 50 ألف جنيه.

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60 ألف جنيه.

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 45 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أن باب التسجيل سيتم فتحه بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

مكتب تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024

وأوضح مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب هذه الاختبارات قد بلغ 65 ألف طالب وطالبة، وفقًا للضوابط والإجراءات المعلنة من الوزارة.

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