زلزال يضرب شمال شرق الكويت ، تعرف على التفاصيل

أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بالكويت ان زلزال بقوة 3.5 درجة هز شمال شرق الكويت عصر اليوم الأربعاء .

زلزال يهز شمال شرق الكويت



ولفتت الشبكة خلال بيان الي انه في تمام الساعة 04:46 مساءً بتوقيت الكويت، حدث الزلزال على عمق 6 كيلومتر بباطن الأرض.

زلزال الكويت

هزة ارتدادية لزلزال الكويت

كما تم تسجيل هزة ارتدادية بقوة 2.2 درجة في تمام الساعة الـ 6:33 مساءً بالتوقيت المحلي.

وكان قد ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر عدة مناطق من باكستان وإقليم كشمير في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، ما أثار الذعر بين السكان.

ووفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، كان عمق الزلزال 20 كيلومترا.

توابع زلزال الكويت

وشعر السكان بالزلزال في أنحاء كثيرة من باكستان، بما فيها إسلام أباد، وبعض المناطق في إقليم خيبر بختونخوا شرقا وإقليم البنجاب بشمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.



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