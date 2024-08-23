ما مصير مدرسي المواد الملغاة من المناهج التعليمية للعام الدراسي الجديد؟

أثار قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، حول إعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة. وقد تمحور الجدل حول مصير مدرسي المواد التي لم تعد تُعتبر أساسية في النظام الجديد للثانوية العامة، ويرصد لكم "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مواد الثانوية العامة الجديدة

قرارات وزير التربية والتعليم بشأن مواد الثانوية العامة الجديدة

خلال الساعات الماضية، تزايدت التساؤلات من قبل المعلمين حول قرار وزير التعليم بشأن إلغاء بعض المواد في النظام الجديد للثانوية العامة. وتساءل العديد من المعلمين عن مصيرهم بعد هذه التغييرات.

وزير التعليم يوضح مصير مدرسي المواد الملغاة في الثانوية العامة

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم الاستغناء عن أي من المعلمين المتأثرين بإلغاء بعض المواد في الثانوية العامة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء، حيث أكد أن جميع المواد الدراسية لا تزال قائمة، ولكنها قد حُذفت من بعض الصفوف الدراسية فقط.

تطوير المنظومة التعليمية في مصر

وأشار الوزير إلى أن العالم يشهد تطوراً مستمراً، وأن التعليم في مصر يجب أن يواكب هذه التغيرات. وشدد على ضرورة عدم التوقف أمام التحديات، مؤكداً أن التطوير هو جزء أساسي من التقدم في المنظومة التعليمية.

تعليقات الخبراء على قرارات الوزير بإلغاء مواد الثانوية العامة

علق الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على قرارات وزير التربية والتعليم بإعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة، قائلاً إنها "قرارات تنبع من الواقع". وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أشاد شحاتة بخلفية الوزير العملية، حيث انتقل من الميدان مباشرة إلى منصبه في الديوان.

وأكد شحاتة أن الوزير يعمل بتنسيق كامل مع الجهات المسؤولة عن التعليم في مصر لحل كافة التحديات التي تواجه تطوير المناهج الدراسية. وأشار إلى أن الوزير يمتلك خطة لرفع العبء عن الأسر المصرية ويهدف إلى القضاء على ما يُعرف بـ"التفوق الوهمي" في قائمة أوائل الثانوية العامة، حيث يرى أن النتائج الحالية تعكس الحفظ أكثر من القدرة العلمية.

تأثير القرارات على الدروس الخصوصية

وأوضح شحاتة أن قرار دمج مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء في مادة واحدة تحت اسم "العلوم المتكاملة" سيساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية. وأضاف أن المنظومة الجديدة تحتاج إلى مناهج وظيفية ترتبط بسوق العمل، وأن التدريس يجب أن يكون ممتعاً وجذاباً للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى من المناهج التعليمية.

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