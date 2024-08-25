مواعيد وأسعار قطارات تالجو الجديدة .. أسرع وسائل النقل الحديدية في مصر

مواعيد وأسعار قطارات تالجو الجديدة.. كشفت هيئة السكة الحديد عن مواعيد وأسعار قطارات "تالجو" الجديدة، والتي تُعد الأحدث والأسرع في منظومة النقل الحديدية في مصر.

وتشمل الخدمة خطوط القاهرة-الإسكندرية والقاهرة-أسوان، مع تحديد محطات الوقوف وأسعار التذاكر لكل درجة ، ويرصد ذلك الموجز في السياق التالي.

مواعيد قطارات تالجو على خط القاهرة-الإسكندرية

تتوفر ثلاث رحلات يومية لقطارات تالجو بين القاهرة والإسكندرية، تبدأ برحلة القطار رقم 2025 الذي ينطلق من القاهرة الساعة 8 صباحاً ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:30 صباحاً.

أما الرحلة الثانية، القطار رقم 2023، فتغادر الساعة 2 ظهراً من القاهرة وتصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً. وتنطلق الرحلة الأخيرة، القطار رقم 2027، في تمام الساعة 7 مساءً من القاهرة وتصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً. تجدر الإشارة إلى أن القطار رقم 2022 ينطلق من الإسكندرية الساعة 9 صباحاً في أيام الجمعة والعطلات فقط.

قطار تالجو

أسعار تذاكر قطارات تالجو على خط القاهرة-الإسكندرية

حددت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر قطارات "تالجو" على هذا الخط بواقع 225 جنيهاً للدرجة الأولى و150 جنيهاً للدرجة الثانية.

مواعيد قطارات تالجو على خط القاهرة-أسوان

تغادر الرحلة اليومية من القاهرة إلى أسوان عبر القطار رقم 2030 في تمام الساعة 7 مساءً، لتصل إلى أسوان في الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

بينما ينطلق القطار رقم 2031 من أسوان في الساعة 7 مساءً ويصل إلى القاهرة في الساعة 6:50 صباحاً.

محطات وقوف قطارات تالجو بين القاهرة وأسوان

تشمل محطات الوقوف للقطار خلال رحلتي الذهاب والعودة كلاً من: الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، إدفو، كوم أمبو، وأسوان.

أسعار تذاكر قطارات تالجو على خط القاهرة-أسوان

تختلف أسعار التذاكر حسب المحطات، وهي كالتالي:

المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيهاً، الدرجة الثانية 250 جنيهاً.

أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيهاً، الدرجة الثانية 250 جنيهاً.

سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

قنا: الدرجة الأولى 550 جنيهاً، الدرجة الثانية 350 جنيهاً.

الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهاً.

أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهاً.

بفضل هذه المواعيد والأسعار التنافسية، أصبحت قطارات "تالجو" الخيار المثالي للمسافرين الباحثين عن الراحة والسرعة في رحلاتهم بين القاهرة والإسكندرية وأسوان.

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