قرض حسن بدون فوائد لدعم الفئات المستحقة.. مبادرة حكومية لتخفيف الأعباء المالية

تسعى الحكومة المصرية إلى تقديم حلول مالية مبتكرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، من خلال إطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

قرض حسن

ومن بين هذه المبادرات البارزة، يأتي "القرض الحسن بدون فوائد"، الذي يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل مالي دون الحاجة لتحمل أعباء الفوائد أو الرسوم الإدارية الكبيرة.

يستعرض “ الموجز ” أبرز التفاصيل في السباق التالي

القروض الحسنة: دعم مالي دون أعباء إضافية

القرض الحسن يُعتبر أحد الأدوات المالية الهامة التي توفرها البنوك والمؤسسات المالية بهدف تخفيف الضغوط المالية على الأفراد.

هذا النوع من القروض يتميز بأنه لا يحمل أي فوائد، ويتم تسديده على أقساط ميسرة تتناسب مع دخل المستفيد، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يعانون من أزمات مالية مؤقتة أو يحتاجون إلى دعم مالي عاجل.

البنوك

بنك ناصر الاجتماعي: الرائد في تقديم القروض الحسنة

في إطار سعيه لتقديم خدمات اجتماعية متميزة، يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتوفير قروض حسنة بدون فوائد للفئات التي تحتاج إلى دعم مالي سريع.

يستهدف البنك بشكل خاص أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات، حيث يتيح لهم الحصول على قرض يصل إلى 10 آلاف جنيه، يتم تسديده على مدار ثلاث سنوات، بمصاريف إدارية رمزية لا تتجاوز 2% من قيمة القرض سنويًا.

هذا القرض يُعفى من السداد في حال وفاة المقترض، مما يخفف الأعباء المالية عن عائلته.

لضمان سهولة الحصول على القرض، يشترط البنك تقديم وثيقة زواج لم يمر عليها أكثر من 7 سنوات، إلى جانب صورة من الرقم القومي وشهادة موثقة براتب العميل أو المعاش أو الضامن.

الفوائد الاجتماعية للقروض الحسنة

تلعب القروض الحسنة دورًا كبيرًا في دعم الأفراد والمجتمعات المحلية، حيث تساهم في تمكين المستفيدين من تحقيق أهدافهم المالية دون الحاجة إلى تحمل أعباء الفوائد المرتفعة. كما تساهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، خاصة في الحالات الطارئة مثل الزواج أو التعليم أو تغطية النفقات الصحية غير المتوقعة.

وزارة الأوقاف: دعم اجتماعي إضافي من خلال القروض الحسنة

في سياق متصل، تواصل وزارة الأوقاف دعمها للمجتمع من خلال تقديم قروض حسنة بدون فوائد للعاملين بها، وذلك ضمن خطتها السنوية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وقد تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لهذا الغرض في العام المالي 2024/2025. تُمنح هذه القروض بشروط وضوابط محددة، تضمن توزيعها بشكل عادل بين المستحقين، مع التأكيد على عدم تحميل المقترضين أي رسوم أو فوائد إضافية.

يساهم هذا القرض في تعزيز دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، ويؤكد على التزامها المستمر بتقديم الدعم المادي للفئات المستحقة من خلال حلول مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم.



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