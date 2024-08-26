كيفية شحن كارت الكهرباء إلكترونيًا عبر خاصية NFC .. دليل شامل

كارت الكهرباء هو وسيلة مبتكرة لإدارة استهلاك الكهرباء، خاصةً في العدادات مسبوقة الدفع ، بفضل هذا النظام، أصبح بإمكان المواطنين متابعة استهلاكهم وشحن رصيدهم بسهولة.



ومع تقدم التكنولوجيا، أصبحت عملية شحن كارت الكهرباء أكثر سهولة بفضل التقنيات الرقمية الحديثة، مثل خاصية NFC التي تسمح بشحن الكارت باستخدام الهواتف المحمولة.

يرصد “ الموجز” كيفية شحن كارت الكهرباء في السياق التالي

كيفية شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية NFC

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة خدمات رقمية لتسهيل عملية شحن كارت الكهرباء، مما ساعد في زيادة نسبة التحصيل الإلكتروني. يمكن الآن شحن كارت الكهرباء من خلال الهواتف المحمولة التي تدعم خاصية NFC، وهي تقنية متقدمة تتيح الاتصال اللاسلكي بين الأجهزة.

خطوات شحن كارت الكهرباء عبر الهاتف المحمول

• تسجيل الدخول إلى التطبيق المناسب

قم بفتح أحد التطبيقات التالية على هاتفك المحمول:

• سهل

• gtpay

• ماي فوري

• خالص

• اختيار خدمات الكهرباء

بعد الدخول إلى التطبيق، اختر قسم "خدمات الكهرباء" ثم اختر "كارت الكهرباء."

• اختيار نوع الكارت

اختر "لدي كارت كهرباء NFC."

• تفعيل خاصية NFC

تأكد من تفعيل خاصية NFC في إعدادات الهاتف.

• إتمام عملية الشحن

مرر كارت الشحن على ظهر الهاتف لقراءة البيانات. اضغط على أيقونة الدفع مع استمرار وضع كارت الشحن بالقرب من الهاتف. اختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد شحنه، ثم اختر طريقة الدفع سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بطاقة الفيزا.

• التحقق من إضافة الرصيد

بعد إتمام عملية الدفع، تحقق من تفاصيل الاستهلاك للتأكد من إضافة الرصيد إلى الكارت. أدخل الكارت في عداد الكهرباء لتفعيل الرصيد الجديد.

شحن كارت الكهرباء

خاصية NFC

خاصية NFC (Near Field Communication) هي تقنية اتصال قصير المدى تتيح إجراء معاملات وآمن وتبادل البيانات بين الأجهزة الإلكترونية بلمسة بسيطة.

تتواجد هذه التقنية في معظم الهواتف الذكية الحديثة، مما يجعلها وسيلة مريحة وآمنة للشحن الرقمي.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر

• الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشًا، بزيادة نسبتها 17%.

• الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشًا، بزيادة نسبتها 15%.

• الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات بسعر 95 قرشًا، بزيادة نسبتها 14%.

• الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 155 قرشًا، بزيادة نسبتها 24%.

• الشريحة الخامسة: من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا، بزيادة نسبتها 39%.

• الشريحة السادسة: من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.10 جنيه، بزيادة نسبتها 50%.

• الشريحة السابعة: لأكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.23 جنيه، بزيادة نسبتها 35%.

توفر هذه المعلومات نظرة شاملة عن كيفية شحن كارت الكهرباء واستخدام خاصية NFC لتيسير عملية الشحن، بالإضافة إلى تفاصيل حول أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر.



اقرأ أيضا