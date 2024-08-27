"موكب الكواكب".. ظاهرة فلكية نادرة تحدث خلال ساعات .. استعد لمتابعتها

ينتظر عشاق علوم الفلك والأحداث الكونية، ظاهرة نادرة مذهلة خلال الساعات المقبلة، من المتوقع أن تحظى بمتابعة كبيرة حول العالم.

وأعلن علماء الفلك عن حدوث ظاهرة فريدة تتمثل في اصطفاف 6 كواكب، بالإضافة إلى القمر على جانب واحد من الشمس، في قطاع يبلغ حوالي 160 درجة، وذلك صباح الغد الأربعاء، 28 أغسطس الجاري.

ويُطلق على تلك الظاهرة اسم "موكب الكواكب"، علمًا بأنها ستبدأ في الظهور قبل نحو ساعة من شروق الشمس، وفقًا لتقرير مرصد القبة السماوية في موسكو.

موكب الكواكب

وأثناء الحدث الكوني، من المتوقع أن تكون جميع الكواكب، باستثناء كوكب الزهرة، موجودة في سماء الأرض على جانب واحد من الشمس وستكون مرئية في وقت واحد.

وسيكون عطارد والمريخ والمشتري وأورانوس في الجزء الشرقي من السماء، وسيكون نبتون وزحل في الجنوب الغربي.

وإذا كانت الأحوال الجوية صافية، سيتمكن المراقبون من رؤية الكواكب بالعين المجردة، خاصة الكواكب الأقرب إلى الأرض مثل عطارد والمريخ والمشتري وزحل. كما يمكن رؤية باقي الكواكب، نبتون وأورانوس، باستخدام التلسكوبات.

وذكر موقع "ستار ووك"، أن كوكب عطارد سيكون أقرب إلى الأفق، مما يجعله أصعب في الرؤية، بينما ستصبح الكواكب الأخرى مرئية في أوقات مختلفة. وستظهر الكواكب بألوان مختلفة، مما سيساعد في تمييزها.

وحسب الموقع، سيظهر "زحل" بلون أصفر ومرئي في وقت متأخر من المساء في كوكبة الدلو، أما نبتون، الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، سيظهر بعد ذلك في كوكبة الحوت، في حين يحتاج أورانوس إلى تلسكوب لرصده في كوكبة الثور.

عرض كوكبي

وسترتفع الكواكب المتمثلة في المشتري والمريخ في كوكبة الثور بالقرب من هلال القمر المتضائل، بينما سيظهر عطارد في كوكبة الأسد ويكون مرئيًا قبل شروق الشمس مباشرة.

ولفت العلماء إلى أن العرض الكوكبي الكبير التالي سيكون في 28 فبراير2025، وسوف يصطف زحل وعطارد ونبتون والزهرة وأورانوس في سماء المساء، وبجانبها، إلى الشرق، كوكب المشتري والمريخ. وستكون الكواكب السبعة جميعها على نفس الجانب من الشمس.

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