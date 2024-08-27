تداعيات انهيار سد أربعات في السودان.. ودور مصر في مواجهة الكارثة

انهيار سد أربعات.. شهدت ولاية البحر الأحمر شرق السودان كارثة غير مسبوقة تمثلت في انهيار سد أربعات الذي يقع على بُعد 40 كيلومترًا شمال مدينة بورتسودان.

وأدي انهيار سد أربعات إلى فيضانات وسيول مُدمرة أغرقت قرى بأكملها مما أسفر عن مقتل العشرات وفقدان أكثر من 100 شخص، كما جرفت الفيضانات المزارع والقرى في المناطق السفلى.

انهيار سد أربعات

تداعيات انهيار سد أربعات

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تداعيات انهيار سد أربعات وأهميته ودور مصر في مواجهة هذه الكارثة.

وشكل انهيار سد أربعات كابوسًا لمئات المواطنين الذين اضطروا إلى صعود قمم الجبال لتجنب خطر السيول، الناتجة عن انهيار سد أربعات.

وتعليقًا علي انهيار سد أربعات، قالت وزارة الصحة السودانية إن انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان أدى إلى فيضان المياه على المنازل القريبة وفقدان عشرات الأشخاص.

كما وجه وزير الصحة السوداني فرق الطوارئ الصحية بتوفير الخدمات المتعلقة بمكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض.

وأشارت وكالة أنباء سودانية «مداميك»، إلى أن أكثر من 100 شخصًا فقدوا، ولقي أكثر من 60 شخصًا مصرعهم، وتسلق آخرون إلى قمم التلال الصخرية لتجنب ارتفاع منسوب المياه.

البرهان يزور المناطق المتضررة من انهيار سد أربعات

ومن جانبه، قام القائد العام للجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بزيارة بعض المناطق المتضررة من انهيار سد أربعات، ووعد بإرسال طائرة مروحية لإنقاذ العالقين في الجبال.

وفي السياق ذاته، قالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن انهيار سد أربعات في السودان، قد يكون أعلى بكثير، مما هو معلن.

أهمية سد أربعات

يعد سد أربعات من المشاريع الأساسية لضمان توفر المياه لمنطقة بورتسودان والمناطق المجاورة لها.

وتم إنشاء سد أربعات لجمع وتخزين مياه الأمطار التي تتساقط خلال موسم الأمطار لضمان توفر المياه على مدار السنة في منطقة تعاني من نقص في الموارد المائية.

وتبلغ سعته التخزينية 25 مليون متر مكعب.

ويُساهم سد أربعات في تأمين المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية المجاورة.

انهيار سد أربعات

مصر تتضامن مع السودان في كارثة انهيار سد أربعات

وفي نفس الصدد، تقدمت وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة وحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، جراء الحادث الناتج عن انهيار سد أربعات بحوض خور أربعات بولاية البحر الأحمر الساحلية، والذى يعد أحد مصادر المياه الرئيسية التي تغذي مدينة بورتسودان، وهو ما أدى الى حدوث فيضانات جرفت في طريقها عدداً من القرى الواقعة حول السد، مما أسفر عن مقتل وإصابة مواطنين.

وتقدمت وزارة الموارد المائية والري بخالص التعازي لاشقائها في دولة السودان في هذا الحادث الأليم، وأكدت على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر والسودان، ووقوفها الدائم إلى جانب أشقائها في السودان في كل الظروف.

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