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ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024

من خلال تغطيته المستمرة، ينشر الموجز موجزا لأهم الأخبار يتيح الموقع لقرائه متابعة أحدث المستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية، مع التركيز على أبرز وأهم الأخبار الراهنة كالتالي :

1.السيسي يجدد دعم مصر لوحدة وسيادة العراق.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، إلى جانب التزامها بتعزيز الأمن والتنمية في العراق.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

2. هيئة الرعاية الصحية تطلق وثيقة لتفعيل الصيدلة الإكلينيكية

أطلقت هيئة الرعاية الصحية وثيقة لتفعيل الصيدلة الإكلينيكية في كافة منشآتها، بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية وإدارة الأدوية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل.

3.وزير البترول يعلن حوافز لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي

أعلن وزير البترول كريم بدوي عن حزمة حوافز جديدة لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، بهدف تعزيز استثمارات القطاع بالتعاون مع الشركات العالمية.

4. الرئيس السيسي يقدم التعازي في وفاة الدكتور نبيل العربي





قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه لأسرة الدكتور نبيل العربي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية السابق، الذي توفي بعد حياة مليئة بالعطاء.

5. رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقي في مطار العلمين الدولي

استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي نظيره العراقي محمد شياع السوداني في مطار العلمين، وذلك في مستهل زيارة رسمية لمصر.

6. متحدث التعليم: لا استغناء عن المدرسين في تطوير التعليم



أكد متحدث وزارة التربية والتعليم شادي زلطة أن قرار رسوم المدارس الدولية لم يتغير، مع مراقبة صارمة لتنفيذه، وأنه لا نية للاستغناء عن أي مدرس في ظل التطوير الحالي.

7. وزارة التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات



أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 64.63% للشعبة العلمية و56.09% للشعبة الأدبية، مع تسجيل نحو 338 ألف طالب وطالبة في هذه المرحلة.

8. وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو



وافق وزير الزراعة على تمويل 274 مليون جنيه لـ 392 مستفيدًا ضمن المشروع القومي للبتلو، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم صغار المربيين.

9.مصرع 3 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في جوجارات بالهند

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم نتيجة الأمطار الغزيرة في ولاية جوجارات الهندية خلال 24 ساعة، ما تسبب في غمر الطرق والمنازل وتعطيل حركة السير.

10. رئيس الكونغو الديمقراطية يدين الهجوم على مقر دبلوماسي فرنسي

أدان الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي الهجوم على مقر إقامة دبلوماسي فرنسي في كينشاسا نتيجة نزاع عقاري، مؤكداً اعتقال الجناة.

11.ترامب ينتقد بايدن وهاريس في ذكرى الانسحاب من أفغانستان



هاجم دونالد ترامب الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس في ذكرى الانسحاب من أفغانستان، مشيراً إلى انهيار مصداقية الولايات المتحدة.

12.علماء: تطور سلالة جديدة من جدرى القرود أسرع من المتوقع

حذر علماء من تسارع تطور سلالة جديدة من جدرى القرود في الكونغو الديمقراطية، وسط تحديات تواجه مراقبة الفيروس.

13.مقتل 3 مدنيين واختطاف عشرات الأشخاص في هجوم لداعش بالكونغو الديمقراطية



قُتل ثلاثة مدنيين واختُطف عشرات الأشخاص في هجوم شنته مليشيات تنظيم داعش على مركز طبي ومنازل بمقاطعة إيتوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية.

14.اليابان تحذر الصين بشدة بعد اختراق مجالها الجوي



وجهت اليابان تحذيرًا شديد اللهجة للصين بعد اختراق طائرة عسكرية صينية مجالها الجوي، واصفة الحادث بأنه تهديد خطير لأمنها.

15.هجوم سيبراني يعطل الإنترنت في مطار سياتل الدولي



تعرض مطار سياتل تاكوما الدولي لهجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل الإنترنت والهواتف والبريد الإلكتروني، مما يؤثر على العمليات لليوم الثالث.

16.وزير الاستثمار: 6 ملايين وحدة سنويًا إنتاج مصنع سامسونج للإلكترونيات بمصر

أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب خلال لقائه مع وفد شركة سامسونج أن المصنع في بني سويف ينتج 6 ملايين وحدة سنويًا من أجهزة التلفاز والموبايل والتابلت. ويعد المصنع من أهم استثمارات الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا باستثمارات تتجاوز 700 مليون دولار.

17. مصر تتبنى استراتيجية جديدة لإدارة المياه حتى 2050

أعلن وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن مصر قامت بتحديث استراتيجيتها المائية حتى عام 2050، مع التركيز على مواجهة التغيرات المناخية من خلال دمج التكيف والتخفيف منها في سياساتها ومشروعاتها.

كما أشار إلى إطلاق الجيل الثاني من منظومة الري بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، الرقمنة، والتحكم الآلي في المنشآت المائية، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المياه.

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