ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024

موجزا لأهم أخبار اليوم .. يقوم موقع الموجز بنشر ملخص شامل لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية على مدار الساعات الأخيرة، حيث تبقى دائماً عيناً ساهرة على كل الأحداث، وتعمل كصوت يعلو فوق كل الضغوطات ، ومنبر لكل الناس ، تنقل الأخبار الجديدة بجرأة واعدة واحترافية عالية ، لتكون مطلع على المزيد من المستجدات والتي تضمن عددًا من الأخبار الهامة أبرزها.

1- بدء تركيب العدادات الكودية المؤقتة لمواجهة سرقات الكهرباء



أصدر وزير الكهرباء قرارًا بالبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لمواجهة سرقات الكهرباء. القرار يشمل جميع العقارات المخالفة، ويهدف لحماية حقوق الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

2. وزيرة البيئة : الصحافة أداة قوية للتوعية والرقابة

أكدت وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد أهمية دور الصحافة البيئية كوسيط بين الحكومة والمواطنين لتعزيز الشفافية والتواصل. وأشادت بمهنية الصحفيين في تغطية القضايا البيئية، موضحة أن الصحافة البيئية تلعب دورًا حيويًا في التوعية والرقابة ودعم التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

3. منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة يقدم 29 فعالية لتطوير الشباب



أعلن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 عن تنظيم 29 جلسة وورشة عمل تستهدف تطوير مهارات الشباب، بمشاركة نخبة من الخبراء، ويشمل المنتدى فعاليات مثل تحدي الجامعات ومخيم الذكاء الاصطناعي، مخصصة للارتقاء بالناشئة والشباب.

4.مصر تؤكد دعمها للبنان في مواجهة التحديات



أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن مصر ملتزمة بدعم استقرار لبنان في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى جهود مصر في تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد في المنطقة.

5.نائب وزير الصحة توصي بزيادة تغطية الصحة الإنجابية بالأقصر

أوصت نائب وزير الصحة د. عبلة الألفي بزيادة التوعية حول وسائل الصحة الإنجابية طويلة المفعول للحد من الحمل غير المرغوب فيه، خلال جولتها التفقدية في الأقصر، مؤكدة على أهمية متابعة عمل العيادات والتطعيمات بالمحافظة.

6. البرلمان العربي يرفض التدخلات الخارجية في الصومال



جدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي رفض البرلمان لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للصومال، مؤكدًا أن أمن واستقرار الصومال جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وذلك خلال لقائه بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة.

7.فوز جامعة حلوان بالمركز الأول في رالي السيارات الكهربائية



أعلن وزير التعليم العالي أيمن عاشور عن فوز جامعة حلوان بالمركز الأول في رالي السيارات الكهربائية، تلتها جامعة عين شمس بالمركز الثاني، وجامعة دمياط بالمركز الثالث، وذلك خلال ختام المسابقة التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة.

9. وزير الإسكان: تسليم وحدات "سور مجرى العيون" قريبًا



أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" في مراحله الأخيرة، حيث يشمل 79 عمارة تضم 1924 وحدة سكنية، إضافة إلى فندق ومول تجاري، وسيتم تسليم الوحدات قريباً.

10.الخارجية الفلسطينية: هجوم المستوطنين على قرية "جيت" إرهاب دولة منظم



أدانت الخارجية الفلسطينية الهجوم المسلح الذي شنه مستوطنون على قرية جيت، واصفة إياه بأنه إرهاب دولة منظم، مشيرة إلى أنه تم بحماية جيش الاحتلال، وأسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخر وحرق منازل ومركبات.

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11.اجتماع "البترول" و"البيئة" لمواجهة التحديات البيئية



عقد وزيرا البترول والبيئة اجتماعًا لمناقشة ملفات مشتركة، شملت خطط الإصلاح البيئي في خليج السويس، إدارة المخلفات البترولية، والتفاوض بشأن الحد من التلوث البلاستيكي، مع تأكيد أهمية توافق القطاع مع معايير الاستدامة.

12.الجيش الأمريكي يدمر محطة تحكم للحوثيين



أعلن الجيش الأمريكي تدمير محطة تحكم تابعة للحوثيين في اليمن كانت تشكل تهديداً لقوات التحالف والسفن التجارية، مؤكداً مواصلة جهوده لحماية حرية الملاحة وتأمين المياه الدولية.

13.وزير الري ومحافظ القليوبية يبحثان تعظيم الاستفادة من أملاك الري



ناقش وزير الري ومحافظ القليوبية استغلال الأراضي المملوكة لوزارة الري في المحافظة، بما في ذلك أراضٍ في بنها وقرى أخرى، لتعظيم الاستفادة منها بما يخدم التنمية المحلية.

14.الخارجية الفرنسية: لا يزال بالإمكان تجنب حرب إقليمية في الشرق الأوسط



أكد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أنه يمكن تجنب حرب إقليمية في الشرق الأوسط، بعد زيارته إلى لبنان، مشيرًا إلى أن الحرب ليست في مصلحة أي طرف.

15.إيطاليا تفرض الطوارئ والتنبيه باللون الأحمر في 22 مدينة بسبب الحر الشديد

أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ وأطلقت تحذيرات باللون الأحمر في 22 مدينة بسبب موجة حر شديدة، وحثت السلطات المواطنين على تجنب الشمس وشرب كميات كافية من الماء.

16. 42 مليون طن من الأنقاض تهدد إعادة إعمار غزة



كشفت بلومبرج أن إعادة إعمار غزة ستكلف 80 مليار دولار، بجانب 700 مليون دولار لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض الناتجة عن الغارات الإسرائيلية التي دمرت البنية التحتية في القطاع.

17. مقتل 15 مدنيًا في هجمات لمتمردين بالكونغو الديمقراطية



قُتل 15 مدنيًا في هجمات شنتها جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" الموالية لداعش شمال شرق الكونغو الديمقراطية، فيما طالبت السلطات المحلية بتعزيزات أمنية.

18. انتشار الذعر في أوروبا بعد تسجيل أول حالة لجدري القرود بالسويد

أعلنت السويد تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود من السلالة الخطيرة "clade I"، مما أثار قلقًا واسعًا في أوروبا حول انتشار الفيروس.

19.مقتل وإصابة 12 مسلحًا في عملية أمنية شمال غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل سبعة مسلحين وإصابة خمسة آخرين في عملية أمنية بإقليم خيبر بختونخوا، وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة.

20 .حظر مرور المركبات مؤقتًا على جسر القرم بعد إسقاط مسيرات أوكرانية

أعلنت السلطات في القرم حظر مرور المركبات مؤقتًا على جسر القرم بعد إسقاط ثلاث مسيرات أوكرانية في سيفاستوبول.

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