ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 .. يقوم موقع الموجز بنشر ملخص شامل لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية خلال الساعات الماضية ليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 ، حيث تبقى عينًا ساهرة على كل الأحداث ، وصوتًا يتجاوز كل التحديات، ومنبرًا للجميع ، تنقل الأخبار الجديدة بجرأة واعدة واحترافية عالية ، لتكون مطلعًا على جميع المستجدات التي تشمل مجموعة من الأخبار الهامة ، من بينها:

موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية

1. نتيجة الثانوية العامة 2024:

وزارة التربية والتعليم قامت بحذف نتيجة الثانوية العامة 2024 من موقعها بعد إضافة درجتين لجميع الطلاب نتيجة لخطأ أحيل بسببه مسؤولين للتحقيق.

من المقرر إتاحة النتيجة قريبًا بعد إجراء التعديلات المطلوبة.



2. حريق بمحطة محولات إيتاي البارود:

وزارة الكهرباء أعلنت عن حريق محدود بأحد محولات محطة إيتاي البارود، وقد تم السيطرة عليه. تجري حاليًا إعادة التغذية الكهربائية تدريجيًا.

3. منتدى الاستثمار في الأردن:

وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية أكدت أن المرأة العربية تواجه تحديات كبيرة، خاصة الفلسطينية بسبب الحرب على غزة، وشددت على ضرورة التنسيق العربي المستمر لمواجهة هذه التحديات.

4. دعم الشركات العالمية في مصر:

كامل الوزير أكد أن الحكومة المصرية تحرص على توفير كل الدعم للشركات العالمية للتوسع في السوق المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص لتطوير الصناعة المحلية.

5. عفو رئاسي عن نزلاء مراكز الإصلاح:

الرئيس السيسي قرر العفو عن 605 من نزلاء مراكز الإصلاح من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة، في خطوة إنسانية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

6. مبادرة "الشباب العربي حراس التاريخ والهوية":

رئيس مجلس الشباب العربي أكدت أهمية قضية القدس كرمز للقضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي، خصوصًا في ظل العدوان على الشعب الفلسطيني.

7. خطة تطوير شركة السكر:

العضو المنتدب لشركة السكر أكد أن الشركة تسعى لزيادة استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى مناقشات مع شركة كورية لإنشاء مصنع حلوى بالتعاون مع شركة السكر.

8. تجديد تعيين أسامة ربيع :

الرئيس السيسي أصدر قرارًا بمد خدمة أسامة ربيع رئيسًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام إضافي.

9. تعديل درجات امتحان الفيزياء:

وزارة التربية والتعليم قررت إضافة درجتين لبعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية في امتحان الفيزياء بعد مراجعة نتائجهم، لضمان حصولهم على حقوقهم.

10. تطوير مدخل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام:

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أهمية تطوير مدخل منطقة الأهرامات لتحسين التجربة السياحية، مشددًا على أهمية المنطقة كوجهة رئيسية للسياحة الوافدة.

11. مذكرة تفاهم بين مصر ورواندا:

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقع مذكرة تفاهم في مجال النقل مع نظيره الرواندي خلال زيارته إلى كيجالي.

12. برامج معهد التخطيط القومي:

معهد التخطيط القومي أعلن عن فتح باب التقديم للبرامج الأكاديمية والمهنية للعام الأكاديمي 2024/2025، مع قبول الطلبات حتى 1 سبتمبر 2024.

13. قبول دفعة جديدة من الأطباء بالقوات المسلحة:

القوات المسلحة المصرية فتحت باب التقديم لدفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين اعتبارًا من يناير 2025.

14. تجديد تعيين وليد جمال الدين:

الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتجديد تعيين وليد جمال الدين رئيسًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام إضافي.

15. وزارة البترول ومد جسور التعاون مع مجلس النواب:

وزير البترول كريم بدوي أكد أهمية التعاون مع مجلس النواب لتعزيز الشفافية والشراكة في القطاع.

16. حملة قومية للحفاظ على المياه:

وزارة الري أعلنت عن إطلاق حملة قومية بالتعاون مع الإذاعة المصرية للحفاظ على المياه، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المياه.

17. حرائق وفيضانات تجتاح 5 دول:

حرائق الغابات ضربت اليونان والجزائر والولايات المتحدة، بينما ضربت الفيضانات السودان واليمن، مما أدى إلى تدمير المنازل وإجلاء الآلاف.

18. قصف إسرائيلي على غزة:

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في وسط قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

19. بوتين وقوات روسيا في أوكرانيا:

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استمرار تقدم القوات الروسية على خط التماس مع أوكرانيا رغم استفزازات كييف.

20. نجاح أولمبياد باريس 2024:

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد بنجاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مؤكدًا أنها أظهرت الوجه الحقيقي لفرنسا.

21. تحذيرات من اضطراب الانتخابات الأمريكية:

خبراء حذروا من محاولات لإحداث اضطراب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد اختراق حملة ترامب من قبل قراصنة إيرانيين.

22. إجراءات وقائية إسرائيلية ضد إيران:

إسرائيل اتخذت إجراءات وقائية ضد ضربة إيرانية وشيكة، شملت إلغاء سفر طياري سلاح الجو إلى الخارج.

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