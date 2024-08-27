3 ظواهر جوية غير مسبوقة .. شهد صيف 2024 أحداثًا جوية غير مألوفة، حيث تميزت الفصول الماضية بموجات حرارية قوية وارتفاع غير مسبوق في نسب الرطوبة، حيث وصلت إلى 95%.

وتزامن ذلك مع بروز ثلاث ظواهر جوية غير معتادة، وهو ما دفع الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى رصد هذه الظواهر بعناية، مشيرة إلى أن هذا الصيف يختلف بشكل ملحوظ عن الفصول السابقة.

“مفاجأة مدوية” .. 3 ظواهر جوية غير مسبوقة في صيف 2024

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الأمطار قد تتواصل خلال الفترة المتبقية من الصيف، مع فرص لحدوثها في مناطق مثل حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادي الجديد، حيث تختلف كميات الأمطار من يوم لآخر ومن منطقة لأخرى. ومع اقتراب فصل الخريف، من المتوقع زيادة فرص الأمطار على المناطق الساحلية.

أبرز الظواهر الغريبة التي شهدها صيف 2024

يقدم موقع «الموجز» أبرز الظواهر الغريبة التي شهدها صيف 2024 كانت استمرار الموجات الحرارية لفترات طويلة غير معتادة، حيث استمرت كل موجة لعدة أيام متواصلة، وهو ما لم نشهده منذ زمن بعيد. بالإضافة إلى ذلك، تمت ملاحظة الاندماج السريع بين الموجات الحرارية، مما جعلها تتتابع بوتيرة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية.

الظاهرة الثالثة تمثلت في التوغل العميق للحزام المداري في المناطق الجنوبية، حيث تجاوز تأثيره الحدود المعتادة ووصل إلى مدن مثل أسوان والأقصر، ما تسبب في زيادة كميات الأمطار التي بلغت في بعض المناطق حد السيول، وهو أمر غير مألوف في فصل الصيف حيث تُعد السيول ظاهرة خريفية عادة.

ما هي الظواهر الطبيعية :

الظواهر الطبيعية هي أحداث أو عمليات تحدث في الطبيعة دون تدخل الإنسان، ويمكن ملاحظتها من خلال الحواس. بعض هذه الظواهر قد تكون مدمرة، مثل الزلازل والأعاصير، فيما يكون البعض الآخر غير مدمّر، مثل التحلل والمد والجزر. تشمل هذه الظواهر:

- الجاذبية: قوة طبيعية تحافظ على استقرار الأجسام على سطح الأرض.

- الصوت: موجات فيزيائية تنتقل عبر الهواء أو الماء.

“مفاجأة مدوية” .. 3 ظواهر جوية غير مسبوقة في صيف 2024

- الضوء: موجات تنكسر وتنعكس وتنتج ظواهر مثل قوس قزح.

- شروق الشمس والشفق: ظاهرتان تحدثان بشكل يومي، تمثلان بداية ونهاية اليوم.

- الأعاصير والزلازل:عواصف وزلازل طبيعية تؤثر على البيئة بشكل كبير.

- أمواج التسونامي: موجات هائلة تحدث نتيجة زلازل تحت الماء.

- الشفق القطبي: ظاهرة تظهر في الغلاف الجوي بسبب تفاعل الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض.

- البناء الضوئي: عملية بيولوجية تستخدمها النباتات لإنتاج الغذاء.

- المد والجزر: ظاهرة تحدث بفعل قوة جاذبية القمر.

كل هذه الظواهر تعكس قوة وتأثير الطبيعة في حياة الإنسان والبيئة.

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