أجواء صيفية حارة.. الأرصاد تعلن طقس غدًا الأربعاء 28 أغسطس 2024

أجواء صيفية حارة .. يتابع المواطنون بدقة التغيرات اليومية في درجات الحرارة، خصوصًا مع الارتفاع الملحوظ الذي تشهده القاهرة، الإسكندرية، وباقي المحافظات مع استمرار اجواء صيفية، حارة حيث تعلن الأرصاد طقس غدًا الأربعاء 28 أغسطس 2024.

الأرصاد تعلن طقس غدًا الأربعاء 28 أغسطس 2024

ويحرص موقع "الموجز" على تقديم تحديثات مستمرة لحالة الطقس، حيث الأرصاد تعلن طقس غدًا الأربعاء 28 أغسطس 2024، مع التركيز على الظواهر الجوية الهامة وتفاصيل التوقعات لدرجات الحرارة.

من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر بيان نُشر مؤخرًا على "فيس بوك"، عن حالة الطقس المتوقعة في مصر غدًا الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلاً

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء

توقعات درجات الحرارة غدًا الأربعاء في مصر:

- القاهرة الكبرى : العظمى 35 درجة، المحسوسة 38 درجة، الصغرى 26 درجة.



- السواحل الشمالية الغربية : العظمى 32 درجة، المحسوسة 35 درجة، الصغرى 24 درجة.



- السواحل الشمالية الشرقية : العظمى 32 درجة، المحسوسة 35 درجة، الصغرى 25 درجة.



- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر : العظمى 40 درجة، المحسوسة 42 درجة، الصغرى 29 درجة.



- شمال الصعيد : العظمى 39 درجة، المحسوسة 41 درجة، الصغرى 25 درجة.



- جنوب الصعيد : العظمى 44 درجة، المحسوسة 45 درجة، الصغرى 28 درجة.

وقدمت هيئة الأرصاد نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء الحارة ، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، من خلال شرب السوائل بكثرة ، تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

كما أوصت وزارة الصحة المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري بتجنب الخروج خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة.

ويواصل موقع " الموجز " تغطيته الشاملة لأخبار الطقس، إلى جانب تحديثات أسعار الذهب، اللحوم، العملات، وأخبار الرياضة والاقتصاد، إضافة إلى تغطية الأحداث المحلية والعالمية.

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