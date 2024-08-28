كم مصاريف جامعة الجلالة 2025؟

مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. ارتفعت مؤخراً عمليات البحث عن مصاريف جامعة الجلالة لعام 2025، خاصةً من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، نظرًا لأنها تعد من الجامعات الأهلية الرائدة في مصر، التي تقدم برامج تعليمية متميزة. ومع قرب بداية العام الدراسي الجديد، يسعى الكثيرون للحصول على تفاصيل دقيقة حول المصاريف والتخصصات المتاحة.

تفاصيل مصاريف جامعة الجلالة 2025:



مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. كلية الطب البشري: 145,000 جنيه.



مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. كلية العلوم الصيدلية: 90,000 جنيه.



مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. كلية العلاج الطبيعي: 90,000 جنيه.



مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. كلية طب الأسنان: 130,000 جنيه.



مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. كلية علوم التمريض: 40,000 جنيه.



مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. كلية الهندسة: 75,000 جنيه.



مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. كلية العلوم الأساسية: 48,000 جنيه.



مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 42,000 جنيه.



مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. كلية علوم وهندسة الحاسبات: 69,000 جنيه.



مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. كلية الإنتاج الإعلامي: 50,000 جنيه.



مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. كلية الغذاء والصناعات الغذائية: 43,000 جنيه.



مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. كلية الفنون والتصميم: 49,000 جنيه.



مصاريف جامعة الجلالة 2025 .. كلية العلوم الإدارية: 46,000 جنيه.

منح جامعة الجلالة الدراسية

تقدم جامعة الجلالة عددًا من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين، بالإضافة إلى برامج لتسهيل الدفع، والتي تشمل تخفيضات تصل إلى 50% من المصاريف بناءً على معايير التفوق الأكاديمي والمشاركة في الأنشطة الطلابية.

للمزيد من المعلومات:

يمكنك زيارة الموقع الرسمي لجامعة الجلالة للحصول على تفاصيل إضافية حول المصاريف والتخصصات، وكذلك البرامج والمنح الدراسية المتاحة.

وتتفاوت مصروفات الجامعات الخاصة في مصر بشكل كبير بناءً على التخصص والبرنامج الدراسي، ويمكن أن تصل إلى مبالغ متفاوتة بين الكليات المختلفة. في ما يلي تفصيل لأبرز مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2024-2025، وفقًا للمعلومات المتاحة:

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