طارق النهري يعود من جديد لـ طريق الشر والسر المدرسة

يستعد الفنان القدير طارق النهري لتصوير دوره في الفيلم الجديد، الذي أطلق عليه صناعه اسم " المدرسة " بطولة النجمة حورية فرغلي، والفنان إيساف، وكوكبة كبيرة من النجوم.

طارق النهري

وعلم "الموجز "أن الفنان القدير طارق النهري سيجسد، شخصية رجل شرير وقاسي الطبع ويتعامل مع جميع أبطال العمل بطريقة توكسيك.

تفاصيل فيلم المدرسة

فيلم المدرسة تدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي حول المشاكل التي تقابل الأباء والطلبة في المراحل التعليمية.

نجوم فيلم المدرسة

فيلم"المدرسة"، بطولة كل من حورية فرغلى وإيساف وآخرين وسيتم الإعلان عن باقي النجوم تباعاً، وهو قصه كل من محمد جمال الحديني ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحى وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى وإخراج محمد جمال الحديني.

ويذكر أن شارك الفنان القدير طارق النهري في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل " المعلم" بطولة النجم مصطفي شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي، و أحداثه تدور في إطار شعبي اجتماعي، ويلعب مصطفى شعبان خلاله دور تاجر سمك، يمر بالعديد من الأزمات التي يسعى لحلها.

طارق النهري

تفاصيل مسلسل " المعلم"

ويجسد النجم عبد العزيز مخيون خلال الأحداث دور والده، وهو تاجر سمك، ويتعرض لصعوبات عديدة خلال الأحداث، بينما تقدم الفنانة سهر الصايغ دور زوجة الفنان مصطفى شعبان، ويجسد دور نجلهما الطفل جان رامز.

من هو طارق النهري ؟

الاسم هو طارق النهري حازم حسن، ممثل ومخرج مصري من مواليد القاهرة عام ١٩٥٢.

تخرج في كلية التجارة من جامعة أسيوط، ثم في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام ١٩٨٧.

حصل على لقب الممثل الأول في مسابقة الوجوه الجديدة بالإسكندرية عام ١٩٧٣.

بدأ حياته ممثلًا في التليفزيون، ثم قام بإخراج مجموعة أغنيات وعدة أفلام مثل الغاضبون، الكاشي ماشي، لو كان دا حلم .

كتب سيناريوهات للعديد من الأفلام والسهرات التليفزيونية منها الأب الثائر و الشجعان.

عمل فى مسرحيات حظ نواعم والغبي وأنا.

شارك في عشرات الأعمال والتي من أبرزها الشوارع الخلفية، الطريق إلى إيلات، الكرنك، خاتم سليمان.

شارك في الحياة السياسية في ثورة يناير وتواجد مع الشعب في ميدان التحرير.

تم اتهامه بالمشاركة في حرق المجمع العلمي والحكم عليه بالمؤبد ولكن تم إطلاق سراحه.

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