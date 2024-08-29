سيد رجب ينتهي من نصف مشاهد "الست" لـ منى زكي ..خاص

بدأ فريق فيلم " الست " التصوير منذ شهرين في هدوء وتكتم تام، العمل من بطولة النجمة منى زكى وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة، ومن المقررعرض العمل خلال ماراثون رأس السنة الميلادي الجديد.

سيد رجب

وعلم "الموجز" من خلال مصادر خاصة أنه قد انتهى النجم الكبير سيد رجب من تصوير نصف مشاهده في الفيلم، ويجسد رجب دور والد أم كلثوم الشيخ إبراهيم سيد البلتاجي.

قصة فيلم الست

تدور أحداث قصة فيلم "الست "حول قصة حياة سيدة الغناء العربي أم كلثوم منذ بدايتها الفنية حتى الرحيل،

نجوم فيلم الست

فيلم الست بطولة كل من النجمة منى زكي، ومحمد فراج، أحمد خالد صالح، عمرو سعد، نيللي كريم، أمينة خليل، أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ونخبة من نجوم الفن، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

أعمال سيد رجب

ويذكر أن شارك النجم الكبير سيد رجب في بطولة فيلم أولاد رزق، الجزء الثالث، ( القاضية) الذي تم عرضه في ماراثون عيد الأضحى الماضي لعام 2024، العمل من بطولة النجم أحمد عز وعمرو يوسف وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة.

قصة فيلم "ولاد رزق 3 "

تتلخص قصة فيلم ولاد رزق الجزء الثالث (القاضية) في 3 أشقاء يقومون بعمليات إجرامية خطيرة، ويقررون أن يقوموا بعملية سرقة ساعة باهظة الثمن، وهي ملك الملاكم العالمي الشهير تايسون فيوري.

أبطال فيلم "ولاد رزق 3" القاضية

يشارك في بطولة ولاد رزق الجزء الثالث كل من النجم أحمد عز، الفنان سيد رجب، الفنان عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، نسرين أمين، أسماء جلال، سيد رجب، إياد نصار، ومحمد لطفي. كما يظهر فيه عدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، الفنان أحمد فهمي، والملاكم العالمي الشهير تايسون فيوري.

وفيلم ولاد رزق الجزء الثالث الذي أطلق عليه القاضية من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى وطارق العريان.





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