مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في مصر 2024 .. قبل بداية الشتاء

مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في مصر 2024، بدأت الحكومة المصرية تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات في مختلف المحافظات اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وذلك ضمن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذه القرارات وكلف وزارة التنمية المحلية بمراقبة تطبيقها لضمان الالتزام بتوفير الطاقة.

ونكشف التفاصيل عبر “الموجز”.

تفاصيل مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في مصر 2024

في تصريحات سابقة، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن جميع المحلات ستغلق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، التي ستغلق بحد أقصى الساعة الواحدة صباحًا، تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتقليل استهلاك الكهرباء، مع استمرار العمل بها حتى 26 سبتمبر المقبل.

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية 2024

بحسب اللجنة العليا للتنمية المحلية، ستفتح المحلات التجارية يوميًا في الساعة السابعة صباحًا وتغلق في الساعة العاشرة مساءً، مع تمديد العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية. أما المولات التجارية، فستفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق في منتصف الليل، مع السماح بتمديد العمل حتى الساعة الواحدة صباحًا خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

استثناءات من المواعيد الجديدة

تشمل المواعيد الجديدة استثناءات لبعض الأنشطة مثل محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، بالإضافة إلى محال بيع الفواكه والخضروات، والدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، نظرًا لأهمية هذه الخدمات للمواطنين.

مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في مصر 2024

التزام المحال بالمواعيد الجديدة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ضرورة التزام أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استيراد المنتجات البترولية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك.

المواعيد الصيفية لغلق المحلات 2024

أعلنت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية أن المطاعم، والكافيهات، والبازارات ستفتح أبوابها يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

كما سيتم تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية حتى الساعة الواحدة صباحًا.

مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في مصر 2024

بالنسبة للورش ومحال الأعمال الحرفية، سيتم فتحها يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرافق المرتبطة بالخدمات العاجلة، لضمان توفير هذه الخدمات الأساسية للمواطنين.

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