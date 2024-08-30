نجمة التريند.. حكايات وشائعات مثيرة للجدل عن أحلام

أحلام .. في الساعات الأخيرة، تصدرت الفنانة أحلام محركات البحث بعد أن نفت شائعة انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري، انتشرت الشائعة بشكل واسع، مما دفع أحلام لنشر مقاطع فيديو عبر حسابها على موقع "إكس" لتؤكد استمرار علاقتهما الزوجية.

في أحد الفيديوهات رصده موقع " الموجز"، ظهر الثنائي في لحظات رومانسية، حيث قال مبارك: "الخصلة من شعرك تعوضني عن حريم الدنيا كلها"، وقام بتقبيلها.

في مقطع آخر، مازحت أحلام زوجها حول إمكانية الطلاق، ليرد مبارك بأنه غير وارد، ويمسك بشعرها، معبراً عن عدم قدرته على تعويضها بأي امرأة أخرى.

أحلام وزوجها

أبرز مواقفها المثيرة للجدل

تعتبر أحلام واحدة من أبرز الفنانات في الشرق الأوسط ولها مواقف عديدة أثارت الجدل:

"هاتولي كنتاكي"

خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج "أراب أيدول"، طلبت أحلام على الهواء مباشرة من إدارة "كنتاكي" أن تحضر لها بعض الوجبات، مما أثار ضحك الجميع ودهشتهم. هذا الطلب العفوي لاقى صدى واسعاً بين متابعيها، وأصبح من أبرز لحظات البرنامج.

خلافاتها مع النجوم

دخلت أحلام في العديد من الخلافات مع زملائها في الوسط الفني، كان من أبرزها خلافها مع الفنانة الكويتية نوال. بدأت الأزمة عندما وصفت أحلام نفسها بالفنانة الأولى في الخليج، مما جعل نوال تعتبر نفسها الأحق باللقب.

تفاقمت المشكلة بعد استبعاد أحلام من لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" وتوقيع اتفاق مع نوال، مما جعل أحلام تتراجع عن موقفها بعد تسوية مع القناة دون اعتذار لنوال.

خلافاتها مع راغب علامة

خاضت أحلام خلافاً مع الفنان راغب علامة أثناء مشاركتهما في برنامج "أراب أيدول". نشأت الخلافات بعد أن لاحظت أحلام أن راغب ونانسي عجرم يضحكان عليها أثناء تقديم آرائها حول المتسابقين، وهو ما اعتبرته سلوكاً مستفزاً. تزايدت الأزمة عندما أعلن راغب أنه رئيس لجنة التحكيم، وهو ما كذبته أحلام، مؤكدةً أن اللجنة تضمها وراغب ونانسي وحسن الشافعي بالتساوي. في النهاية، انسحب راغب من البرنامج واستبدل بوائل كافوري، وهو ما رحبت به أحلام معتبرةً أن وائل سيضيف نكهة شبابية على البرنامج.

خلافات مع شذى حسون وشمس الكويتية

تحدثت أحلام عن اكتشافها لشذى حسون وقدمتها للساحة الفنية، وهو ما اعتبرته شذى محاولة من أحلام لتقليل من شأنها، مؤكدةً أنها صنعت نجوميتها بنفسها. أما الخلاف مع شمس الكويتية فقد كان أكثر حدة، حيث اتهمت أحلام شمس بأنها ليست جزءاً من أي قبيلة كويتية، مما دفع شمس لتقديم بلاغ ضد أحلام ومحاميها بتهمة تشويه السمعة. حصلت شمس على حكم بحبس وتغريم المحامي.

موقفها مع عمرو أديب

أثارت أحلام جدلاً عندما رفضت دعوة عمرو أديب للظهور في برنامجه "كل يوم جمعة"، وعلقت عبر فيسبوك بعبارات حادة، مما تسبب في موجة من الانتقادات ضدها.



مواقف إنسانية بارزة

على الصعيد الإنساني، أثبتت أحلام أنها ليست مجرد فنانة بل أيضاً شخصاً ذا قلب كبير، قدمت دعماً كبيراً لمتابعيها من خلال تلبية أمنياتهم ومساعدتهم، تكفلت بمصاريف دراسية لأحد متابعيها، وساهمت في تحقيق أمنية عائلية لفتاة كانت ترغب في رؤية والدتها.

كما دفعت غرامة مالية للمطرب سعد المجرد لدعمه في قضية الاغتصاب، وتبرعت بأجر إحدى حفلاتها للأطفال السوريين اللاجئين.

موقفها من الفنان عبدالله الرويشد

من أبرز المواقف الإنسانية لأحلام، كانت خلال مهرجان "ليلة عمر 2024" في الكويت، حيث غنت "لما قلبي" من ألحان الفنان عبدالله الرويشد.

عبرت أحلام عن تأثرها لحالة الرويشد الصحية، وظهرت وهي تمسح دموعها أثناء تقديمها الأغنية، معبرةً عن حبها وتقديرها له.



آخر أعمالها

أحدث أعمال أحلام كان ألبومها "فدوة عيونك"، الذي يتضمن أغاني مثل "فدوة عيونك"، "عيوني بس"، و"زوبعة". يضم الألبوم كلمات 18 شاعراً وألحان 11 ملحناً، من بينهم الأمير خالد الفيصل وطلال وسهم.

الألبوم يقدم تنوعاً موسيقياً من خلال التعاون مع مجموعة من الشعراء والملحنين المتميزين، ويعكس تطوراً فنياً في مسيرتها.

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